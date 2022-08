Si sta facendo un gran parlare di alcuni protagonisti della scorsa edizione di Amici: da settimane, infatti i riflettori del Gossip si sono accesi su un "triangolo" che è nato inaspettatamente tra due ballerini e un cantante della ventunesima stagione del talent. A conferma delle voci che la volevano in coppia con Nunzio, in queste ore Cosmary è stata paparazzata in Puglia mano nella mano col nuovo fidanzato: i due danzatori si sarebbero avvicinati da mesi (qualcuno sostiene anche quando lei era ancora legata ad Alex), ma ancora non escono allo scoperto ufficialmente.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Dopo tante congetture e mille teorie, Nunzio e Cosmary sono stati "beccati in flagrante". Anche se i due non si sono ancora esposti pubblicamente per confermare o per smentire le voci che li vorrebbero fidanzati, in queste ore ci hanno pensato i curiosi a fare chiarezza sulla vicenda che sta appassionando gli amanti del gossip da tutta l'estate.

A Deianira Marzano, infatti, il 28 agosto sono state inviate le fotografie che provano la frequentazione in corso tra Fasanelli e Stancampiano. L'influencer ha subito pubblicato le due immagini che mostrato i ballerini di Amici 21 insieme in una località di mare.

"Eccoli mano nella mano in Puglia, sono una coppia", ha fatto sapere Marzano in un video che ha caricato sul suo canale Tik Tok di recente.

Chi si è imbattuto per caso nei due giovani protagonisti del talent-show, ha anche raccontato che si sarebbero scambiati parecchie tenerezze davanti a tutti, proprio come due persone innamorate.

Il passato sentimentale dell'allieva di Amici

Da quando ha messo piede nella scuola di Amici, Cosmary è stata sempre al centro del gossip per le sue vicende amorose.

A una settimana dal suo ingresso nella squadra di Alessandra Celentano, la ballerina ha subito mostrato un interesse per Alex Wyse, tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione. Dopo un corteggiamento che è durato qualche settimana, tra i due c'è stato un avvicinamento che ha spinto il cantautore a lasciare la persona con la quale stava prima del talent e ha iniziare una nuova relazione con Fasanelli.

Questo rapporto, però, non è andato avanti neppure un mese dopo la fine del programma: è stata la pugliese a ufficializzare la rottura con un messaggio Instagram in cui si diceva dispiaciuta e affranta.

In quel periodo, però, hanno cominciato a circolare insistenti voci su un'amicizia speciale che la bella Cosmary aveva stretto con un collega di Battiti Live, il siciliano Nunzio.

La paparazzata ai protagonisti di Amici

I curiosi hanno iniziato a indagare su questa presunta nuova coppia e, da Ferragosto a oggi, sono emerse prove, avvistamenti e racconti che sembrano "incastrare" i silenziosi neo piccioncini.

Tra le tante chiacchiere che sono circolare di recente su questa storia, c'è anche quella sulla presenza "in incognito" di Nunzio alla festa di compleanno di Cosmary del 25 agosto: alcuni avrebbero sentito la voce del latinista in dei video postati sui social, ma lui non è mai apparso affianco alla festeggiata.

Il 28 agosto, però, ci ha pensato Deianira a rendere pubbliche le prime immagini di Fasanelli e Stancampiano in atteggiamenti più che amichevoli.

L'esperta di gossip ha fatto sapere che i due sono in vacanza insieme in Puglia e che si mostrano tranquillamente mano nella mano davanti a tutti.

I fan di Amici, però, a questo punto si chiedono: perché i due ballerini non ufficializzano la loro relazione anche sui social?

Il terzo protagonista di questa vicenda, Alex Wyse, resta in silenzio e si limita a rimuovere dal proprio profilo Instagram sia l'ex fidanzata che il danzatore col quale ha condiviso gran parte delle puntate serali di Amici 21.