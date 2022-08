Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Hunkar verrà molto presto a conoscenza di una scottante verità riguardante la morte del marito. La signora Yaman, infatti, scoprirà che Fekeli ha agito per legittima difesa sparando ad Adnan e che a incastrarlo è stato proprio il figlio Demir, costringendo i testimoni a mentire sugli avvenimenti della sera di venti anni prima. Cosa deciderà di fare Hunkar?

I dubbi di Hunkar sull'omicidio del marito Adnan

Seguendo la trama delle puntate turche di Terra amara, le certezze di Hunkar sui fatti che hanno condotto venti anni prima Fekeli a sparare a Adnan inizieranno a vacillare.

Prima la donna avrà un incontro con l'ex detenuto, che la spingerà a indagare su è cosa accaduto vent'anni prima senza accontentarsi dei fatti in maniera superficiale, così coma ha fatto fino a quel momento. Poi un lavoratore della tenuta, in punto di morte, la farà chiamare, chiedendole perdono per aver mentito durante quella vicenda, ma non potrà dire nulla perché esalerà l'ultimo respiro.

Hunkar si metterà così sulle tracce dell'altro testimone dell'omicidio di Adnan, e lo stesso faranno anche Fekeli e il figlio Demir. Quest'ultimo però scoprirà che Sait, l'uomo incaricato delle ricerche, non è altro che un infiltrato di Fekeli. Poco dopo Sait verrà ucciso e Demir verrà arrestato come unico indiziato dell'omicidio.

Hunkar così deciderà di muoversi per dimostrare l'innocenza del figlio, ma le sue ricerche la condurranno a una scoperta scioccante sulla morte di Adnan e sul figlio.

La sconcertante scoperta di Hunkar

Gaffur rivelerà a Hunkar che il figlio aveva trovato il testimone, ma gli aveva chiesto di non dirle nulla, così la donna costringerà il capomastro a dire dove si trovi il famoso teste.

Una volta raggiunto, Hunkar lo costringerà a dire tutto ciò che sa sugli eventi riguardanti l'omicidio di Adnan e l'uomo, messo alle strette, confesserà la verità. Quando Adnan è morto non era disarmato, come tutti hanno pensato fino a quel momento, per cui Fekeli ha sparato solo per legittima difesa. Il testimone, inoltre, dirà che a costringerlo a mentire è stato proprio Demir, che a quei tempi era in Germania.

Insomma, Hunkar scoprirà di aver pensato male di Fekeli per tanti anni in maniera ingiustificata e inoltre verrà a sapere che proprio il figlio lo ha incastrato in maniera subdola. La suocera di Zuleyha quindi, con queste nuove consapevolezze, dovrà decidere come comportarsi non solo con il padrino di Yilmaz, ma soprattutto con Demir. Per scoprire le prossime mosse di Hunkar non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.