Avrebbe partecipato anche Nunzio ai festeggiamenti per il compleanno di Cosmary. I fan di Amici ne sono certi: il siciliano sarebbe stato presente al party che c'è stato a Brindisi la notte tra il 24 e il 25 agosto, tant'è che in molti sostengono di aver sentito la sua voce in un video caricato sui social network. Recenti Gossip, però, ipotizzano che la frequentazione tra i ballerini sarebbe iniziata mesi fa, quando la ragazza era ancora legata ad Alex Wyse, che giorni fa ha defollowato entrambi da Instagram.

Aggiornamenti sugli amori nati ad Amici

Non accennano a placarsi le chiacchiere su una presunta nuova coppia di ex allievi di Amici: da settimane, infatti, si parla di una possibile relazione in corso tra Nunzio e Cosmary, entrambi protagonisti della ventunesima edizione del talent di Canale 5.

Deianira Marzano ha riportato i racconti di parecchie persone che si sono imbattute nella presunta neo coppia e, dati alla mano, è arrivata a sostenere che i due giovani sarebbero vicinissimi da mesi e non da quando sono stati sorpresi insieme in vacanza in Sicilia.

Festa in 'incognito' per i protagonisti di Amici

Tra le tante segnalazioni che stanno venendo fuori in questo periodo, ad esempio, spicca quella risalente a giugno scorso quando Nunzio e Cosmary sono stati beccati per strada mentre discutevano animatamente.

Chi li ha registrati da lontano, ha raccontato che avrebbero avuto l'atteggiamento di due fidanzati che litigavano, ma al tempo Fasanelli era ancora ufficialmente legata ad Alex Wyse.

Da quando sono iniziate le riprese di Battiti Live, poi, i due ballerini sono finiti spesso al centro del gossip per una frequentazione sempre più assidua, la stessa che avrebbe contribuito alla rottura tra la ragazza e il finalista di Amici.

Un'altra fan, invece, ha informato Deianira dell'incontro che ha avuto con la presunta coppia in Campania: i due avrebbero chiesto alla persona in questione di non dire di averli visti insieme in vacanza per evitare di scatenare le chiacchiere.

Il gesto del finalista di Amici

I riflettori del gossip, però, si sono ufficialmente accesi su questa vicenda attorno a Ferragosto, quando Nunzio e Cosmary sono stati avvistati e fotografati in vacanza insieme in Sicilia.

Chi si è imbattuto nei ballerini al mare, ha raccontato che erano affiatati e che con loro c'era anche la famiglia di Stancampiano.

Dopo aver appreso le ultime chiacchiere sulla sua ex fidanzata, Alex Wyse ha deciso di unfolloware sia lei che il danzatore di latinoamericano da Instagram. Questo gesto è stato interpretato dai fan come una conferma indiretta alla frequentazione in corso tra i due allievi di Amici 21.

Da qualche giorno, inoltre, i possibili piccioncini si troverebbero in Puglia e, anche se non si sono ancora mostrati insieme, in tanto lo danno per scontato (qualcuno li avrebbe anche visti bisticciare in discoteca).

Allo scoccare della mezzanotte del 25 agosto, ad esempio, i più attenti hanno sostenuto di aver sentito la voce di Nunzio in un video registrato nella location dove Cosmary ha festeggiato il suo compleanno.

Tra coloro che sono certi di questa storia, c'è anche chi chiede maggiore trasparenza da parte dei due e lo fa col seguente messaggio: "Lui faceva finta di essere a Gallipoli per depistare e invece è a Brindisi che canta la canzoncina di tanti auguri a lei".

"Ragazzi, però, non prendeteci in giro. Non ci provate, non siamo degli allocchi".