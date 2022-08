In arrivo tempi bui per Blanca e Cristobal nella soap Sei sorelle, che dal 12 settembre cambia collocazione e orario. Gli episodi verranno infatti mandati in onda su Rai Premium nella prima serata del giovedì. Ancora tante le storie e le trame da raccontare che, puntata dopo puntata, si fanno sempre più interessanti. A tenere alta l'attenzione sarà la grave malattia di Blanca e la disperazione di Cristobal, che non perderà un minuto per starle accanto. La bella Silva sa delle sue condizioni e scrive il suo testamento, ma sa anche che c'è una possibilità per lei: le prime sedute di radioterapia, innovative per l'epoca: la salveranno?

Di seguito le anticipazioni di Sei Sorelle e le trame dettagliate su ciò che accadrà negli episodi inediti.

Blanca in ospedale: Sei Sorelle anticipazioni

La malattia di Blanca progredisce di giorno in giorno e la poverina si trova in ospedale, in attesa di sapere quale sarà la sua sorte. Donna Dolores si addolcisce quando vede i suoi figli fare pace in occasione di una così triste circostanza. Nel frattempo Cristobal viene a sapere che una macchina per la radioterapia potrebbe salvare la sua amata.

Tutte le sorelle di Blanca sono in apprensione per lei, anche se Elisa, la più ribelle, ha altri pensieri: trovare i soldi necessari per scappare con il ragazzo del quale è innamorata. Dopo il rifiuto di Diana di darle la sua parte della vendita della fabbrica, cerca disperatamente il denaro altrove.

Dolores fa pace con Blanca sul letto di morte

Secondo le anticipazioni di Sei Sorelle, Dolores si scuserà con Blanca sul letto di morte e farà ammenda per tutte le sofferenze che le ha causato. Nel frattempo Cristobal si dispera per la sua amata e fa di tutto perché all'ospedale arrivi la macchina per la radioterapia.

Una volta a casa, Cristobal metterà al corrente le sorelle Silva delle condizioni di Blanca, preparandole al peggio.

La situazione è disperata.

Intanto un segreto rimasto nascosto fino a ora sconvolgerà la famiglia Silva: Celia decide di presentare Aurora come sua partner.

Blanca si sottopone alla radioterapia, spoiler Sei Sorelle

Il grande desiderio di Cristobal è stato esaudito e l'ospedale ha trovato i fondi per comprare la macchina per la radioterapia.

Blanca si sottopone alla prima seduta, che la lascia senza forze. Nonostante ciò, sembra che ritorni in lei la speranza di vivere, e prega Cristóbal e Rodolfo di mettere da parte le loro divergenze.

Nonostante abbia iniziato la cura che potrebbe salvarle la vita, Blanca fa testamento, mentre Cristobal le dona tutto il suo amore. Chi sembra avere altri pensieri è Elisa, che pensa bene di rubare del denaro a Don Luis per scappare con José María.