Mentre proseguono a pieno ritmo i preparativi per l'edizione numero 22 di Amici, giungono novità per quanto riguarda le sorti di Mattia Zenzola. Il ballerino specializzato in danze latine lo scorso anno ha partecipato al talent sotto l'ala protettrice di Raimondo Todaro, ma a un passo dalla fase serale del programma è stato costretto ad abbandonare. Un grave infortunio lo ha messo "in panchina" per troppo tempo così, dopo anche un parere medico, il ragazzo ha dovuto lasciare scuola, ma gli era stato promesso un banco per l'anno successivo. Adesso pare are che il suo ingresso non sia così scontato e che Mattia stia di nuovo facendo i casting per far parte della nuova classe.

L'infortunio del ballerino e l'addio ad Amici 21

L'uscita dalla scuola di Amici di Mattia ha gettato nello sconforto i suoi compagni di classe, in primis Christian Stefanelli, che con lui ha stretto un rapporto di fratellanza che è proseguito anche dopo il talent. In pochi mesi di permanenza in casetta anche il pubblico si era affezionato a Zenzola, sia per la sua arte sia per il suo modo di fare. Messo a ogni puntata sotto torchio dalla maestra Alessandra Celentano, Mattia è stato difeso a spada tratta da Todaro, che lo ha accolto nella sua squadra. Credendo molto in lui, anche Raimondo ha sofferto per la sua uscita di scena.

Di fatti, nel momento in cui l'ex maestro di Ballando con le Stelle ha dovuto annunciare la scelta della produzione di farlo uscire dalla scuola per via del grave infortunio che lo aveva colpito, aveva fatto anche una promessa.

Raimondo aveva garantito al suo allievo un banco per l'edizione 22 di Amici. Adesso Novella 2000 ha fornito delle novità che riguardano Mattia, che lo vogliono impegnato come gli altri talenti nel sostenere i casting del talent.

I fan sperano nel ritorno di Mattia

Mattia, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe ripreparato con il massimo impegno per dimostrare ai professori di essere cresciuto, soprattutto professionalmente.

Stando così le cose, Zenzola scoprirà solo alla prima puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 18 settembre, se i suoi sforzi saranno ricompensati o se dovrà dire addio al suo sogno legato al talent.

Ovviamente sui social i fan sperano nel suo ritorno. Se Mattia ottenesse veramente un banco potrebbe contare già su un ampio gruppo di sostenitori che si sono già affezionati a lui e dal canto suo Raimondo Todaro ritroverebbe un alunno a cui è molto affezionato. Non resta che attendere la scelta degli insegnanti.