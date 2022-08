Durante i prossimi episodi di Terra Amara, Demir finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Çengaver. In realtà si tratterà di un errore, in quanto l'uomo verrà ucciso da Hatip. Anche Yilmaz sarà in carcere per aver sparato involontariamente contro Fekeli.

Çengaver muore sotto gli occhi della famiglia

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hatip arriverà a Çukoriva per sconvolgere gli equilibri interni con i suoi piani diabolici. Un giorno incontrerà Sermin per farle una proposta: vuole allearsi con lei nella sua lotta contro Demir Yaman e per tale ragione proverà anche a sedurla.

La conversazione verrà interrotta da Çengaver: a lui non piace l'intento di Hatip, ovvero di distruggere ciò che i proprietari terrieri di Adana hanno costruito negli anni. Sarà guerra aperta, ma per il povero Çengaver non ci saranno vie di scampo: Hatip, infatti, gli sparerà all'addome e poi scapperà insieme a Sermin.

Çengaver, con molta fatica, giungerà nel luogo in cui si starà svolgendo la circoncisione del figlio. La ferita all'addome, però, sarà molto grave e l'uomo morirà davanti alla famiglia e gli ospiti. Prima di esalare l'ultimo respiro dedicherà delle parole d'amore alla moglie, ma non avrà abbastanza tempo per pronunciare il nome del suo assassino. La polizia avrà un sospetto, seppur errato, infatti diverse ore dopo le guardie arresteranno Demir, con l'accusa di aver ucciso Çengaver.

Fekeli ferito gravemente dopo lo sparo partito da Yilmaz

Demir verrà condotto in carcere e proprio lì avrà l'occasione di incontrare Yilmaz. Il ragazzo, infatti, si troverà in carcere per aver sparato accidentalmente contro Fekeli. L'obiettivo di Yilmaz in realtà era Hünkar. Il ragazzo l'aveva rapita perché dalla donna voleva delle spiegazioni in merito alla sua responsabilità sulla sua separazione da Zûleyha.

Pieno di rabbia aveva estratto una pistola, ma in quel momento era arrivato Fekeli pronto per fermarlo.

Nel tentativo di bloccarlo era partito accidentalmente un colpo di pistola, che ha colpito Fekeli ferendolo gravemente. Successivamente è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

La sua vita è in pericolo e per i medici le probabilità di sopravvivenza sono minime. Fekeli è stato operato da Müjgan e prima di entrare in sala operatoria l'uomo ha detto a Yilmaz di non dire che è stato lui a sparare, ma il ragazzo finisce in prigione.

Lite in carcere per Demir e Yilmaz

Successivamente in carcere Demir e Yilmaz parleranno di Züleyha, ma il loro confronto sfocerà in lite. Verranno bloccati dalle guardie e condotti in due celle di isolamento, ma non sarà un cella di isolamento a fermare Yilmaz, che da dietro le sbarre urlerà a Demir che sa già che Züleyha l'ha sposato solo perché obbligata e non per amore.

Yilmaz, nonostante sia sposato con Müjgan, gli farà una promessa: ora che sa la verità, gli porterà via Züleyha e anche il piccola Adnan.