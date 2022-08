C'è grande aspettativa per il finale di stagione di Un posto al sole previsto per venerdì 12 agosto. Si è creato grandissimo hype attorno a questo episodio, dopo la conferma da parte di Ilenia Lazzarin che al suo interno sarà presente un clamoroso colpo di scena. In attesa di vedere cosa regalerà agli spettatori questa puntata speciale, Patrizio Rispo ha fatto il punto della situazione e svelato alcuni interessanti retroscena in un'intervista al settimanale Oggi. L'attore, che dà il volto a Raffaele Giordano, ha parlato dei tratti comuni che ha con il suo personaggio e ha lasciato una frecciatina ai registi italiani che, a suo avviso, snobberebbero intenzionalmente gli attori delle soap opera.

Un posto al sole: il legame tra Patrizio Rispo e Raffaele Giordano

Raffaele Giordano è indubbiamente uno dei personaggi più iconici di Un posto al sole. Il portiere di Palazzo Palladini è conosciuto anche da molte persone che non hanno mai visto la soap opera partenopea. Patrizio Rispo, che interpreta questo personaggio sin dal primo episodio nel 1996, ha parlato dei punti di unione tra lui e il suo alter ego nel daily drama partenopeo. Queste le sue parole: "Raffale mi ha contagiato con la sua solarità e il suo calore. Io sono molto meno estroverso rispetto al mio personaggio ma, nel tempo, ho assimilato molte delle sue caratteristiche. L'attore ha poi rivelato un curioso retroscena legato alla sua compagna: " Mia moglie continuava continuava a rinfacciarmi che Raffaele fosse molto più carino di me e quindi non ho avuto più scelta e mi sono dovuto adeguare".

La polemica con i registi italiani

Patrizio Rispo è tornato a parlare di un tema che gli sta molto a cuore. L'attore in passato aveva fatto notare come in altre parti del mondo tra cui gli Stati Uniti molte star del cinema provenissero dal mondo delle serie ma anche della soap. A detta dell'attore in Italia le cosa andrebbero invece in modo molto diverso.

Rispo è tornato sull'argomento in quest'intervista ed ha ammesso che i suoi toni fossero volutamente polemici. Queste le sue parole: " Rispondo come Patrizio Rispo, non come Raffaele e voglio essere polemico. Non capisco perché i grandi registi ci snobbino, per me tutto ciò resta un mistero".

"Ho un rapporto speciale con Ornella"

Nell'intervista l'attore ha parlato anche dei suoi colleghi e ha svelato quali sono gli attori sul set a cui è più legato. L'attore ha ribadito che il cast di Un posto al sole è una grande famiglia e poi ha aggiunto: "“Ho un rapporto speciale con Ornella (Marina Giulia Cavalli), Viola (Ilenia Lazzarin), Diego (Francesco Vitiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), moglie e figli nella soap opera”.