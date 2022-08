Le anticipazioni sulle fiction Rai del prossimo settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mina Settembre 2, una delle serie televisive più amate dell'ultimo periodo televisivo.

Tra le novità, invece, spicca la fiction Il nostro Generale, incentrata sulla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che verrà trasmessa con doppio appuntamento settimanale in prima serata.

Quali fiction andranno in onda a settembre: anticipazioni palinsesti Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai di settembre 2022, prevedono una programmazione decisamente intensa e ricca di appuntamenti che non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan e appassionati.

Tra i ritorni più attesi spicca quello di Mina Settembre 2, la popolare serie con protagonista Serena Rossi, la quale tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate inedite che andranno a comporre la seconda stagione.

I nuovi episodi sono stati già girati nei mesi scorsi a Napoli e, anche quest'anno, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Ecco quando torna in onda Mina Settembre 2 su Rai 1

Le anticipazioni sulla trama di Mina Settembre 2 rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta di Gelsomina, la quale si ritroverà a dover decidere se dare una seconda chance all'ex marito Claudio, oppure se gettarsi a capofitto nella nuova relazione con Domenico.

Ma quando andranno in onda le nuove puntate della fiction su Rai 1?

La programmazione di Mina Settembre 2 è prevista di domenica sera (così come era successo già con la prima stagione).

La prima puntata è in programma il 25 settembre, in prime time su Rai 1, ma non si escludono possibili variazioni di palinsesto, dato che quel giorno ci sarà spazio in primis per i risultati delle elezioni politiche in programma proprio quella domenica.

Imma Tataranni 2 confermata: anticipazioni fiction Rai settembre

E poi ancora, la programmazione delle fiction Rai di settembre 2022, prevede anche la messa in onda delle nuove puntate di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

In questo caso, la messa in onda delle quattro nuove puntate del secondo capitolo, è prevista di giovedì sera: il debutto è fissato per il 22 settembre e quindi la fiction dovrà vedersela con il Grande Fratello Vip 7 trasmesso su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Tra le novità della programmazione di settembre, invece, spicca il debutto de Il nostro Generale, una serie in quattro puntate dedicata al ricordo e al racconto delle vicende del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La messa in onda di questa nuova fiction è in programma da domenica 11 settembre su Rai 1 e andrà in onda anche di lunedì sera fino al 19 settembre.