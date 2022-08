Terra amara torna con nuovi episodi anche nella settimana di Ferragosto. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Demir non esiterà a rinchiudere Zuleyha in camera sua, pur di evitare che la donna incontri Yilmaz. Al posto della moglie andrà proprio lui all'appuntamento, con il chiaro intento di uccidere il rivale. Lo scontro a fuoco porterà al ferimento di Hunkar, arrivata sul luogo per impedire a Demir di fare una sciocchezza.

Demir scopre che Zuleyha e Yilmaz vogliono incontrarsi: spoiler Terra amara

Terra Amara non andrà in onda il giorno di Ferragosto per tornare con la consueta programmazione da martedì 16 agosto.

Dando uno sguardo alle trame in onda da tale data e sino al 19 agosto, si apprende che Yilmaz sarà riuscito a portare dalla sua parte gran parte dei braccianti. Gaffur cercherà quindi di screditare Yilmaz ai loro occhi, ricordando ai contadini che il loro vero benefattore sarà Demir.

Nel frattempo Yilmaz incontrerà di nascosto Gulten e le chiederà di dare un messaggio a Zuleyha. Anche quest'ultima avrà dato un biglietto a Gulten per incontrare il suo amato. La domestica farà da intermediatrice tra i due innamorati, i quali vorranno incontrarsi faccia a faccia dopo quanto accaduto alla festa di gala, dove Zukeyha ha scoperto che Yilmaz è ancora vivo. Il biglietto verrà trovato da Saniye che, a sua volta, lo consegnerà a Gaffur.

Il capomastro a questo punto non potrà fare a meno che informare Demir.

Demir chiude Zukeyha in camera sua e va all'appuntamento con Yilmaz

Demir scoprirà che la moglie e Yilmaz vogliono incontrarsi e cercherà di impedirlo in tutto i modi. Demir non esiterà a rinchiudere Zuleyha in camera sua, evitando che incontri Yilmaz. Sarà Yaman quindi ad andare all'appuntamento con Yilmaz al posto della moglie e lo farà con il chiaro intento di uccidere il suo rivale.

Demir tenderà un nuovo agguato ad Akkaya e, proprio nel momento in cui ci sarà un conflitto a fuoco tra i due uomini, sopraggiungerà sul luogo Hunkar.

La madre di Demir, venuta a sapere delle intenzioni del figlio, vorrà evitare il peggio ma, sfortunatamente, un colpo di pistola sparato da Yilmaz, la ferirà gravemente. Demir a questo punto, si preoccuperà di soccorrere la madre e non saprà in realtà se avrà colpito Yilmaz.

Hunkar verrà operata d'urgenza.

Cengaver vuole uccidere Yilmaz: trame Terra amara fino al 19 agosto

Yilmaz, dopo essere sfuggito all'agguato di Demir, si confiderà con Fekeli e gli dirà di essere convinto che Zuleyha sia complice del marito. Il vecchio boss gli consiglierà di non giungere a conclusioni affrettare e capire come siano andate le cose. Cengaver invece, andrà da Yilmaz alla fabbrica tesse con il chiaro intento di ucciderlo. Akkaya però, riuscirà a fargli capire che Demir non è l'uomo integerrimo che lui crede. Il suo stesso amico gli ha raccontato un sacco di bugie: Cengaver scoprirà infatti che Yilmaz non è il fratellastro di Zuleyha, bensì il suo promesso sposo. Insomma le bugie di Demir verranno a galla.