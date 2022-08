Come finisce la soap Sei sorelle in onda su Rai 1? Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Celia, la quale si unirà di nuovo con le sue sorelle dopo aver trascorso un lungo periodo lontana da tutto e tutti.

Spazio anche alle vicende di Elisa che, dopo l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale, proverà a togliersi la vita.

Celia ritorna nel finale: come finisce la soap Sei Sorelle

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la soap Sei Sorelle in onda con discreto successo nel daytime di Rai 1, rivelano che per Celia arriverà il momento di ritornare di nuovo a casa dopo un lungo periodo trascorso a Barcellona.

La donna, dopo aver metabolizzato la perdita della sua amata Petra, si ricongiungerà con il resto delle sorelle Silva e annuncerà di essere pronta a comporre il suo primo romanzo.

Del resto, scrivere un libro, è sempre stato il sogno di Celia e questa volta potrà finalmente diventare realtà, dato che la donna intende mettere "nero su bianco" la tormentata ma al tempo stesso affascinante storia della sua famiglia.

Occhi puntati anche su Elisa, considerata la "pecora nera" della famiglia Silva per le sue scelte talvolta molto discutibili.

Le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre di Sei Sorelle rivelano che Elisa dimostrerà di essere cambiata: è cresciuta, maturata e soprattutto ha piena consapevolezza del suo forte sentimento nei confronti di Gonzalo.

Elisa tenta il suicidio: ecco come finisce Sei Sorelle

È lui la persona con la quale vuole costruire il suo futuro e, proprio per questo motivo, deciderà di dichiararsi apertamente.

Peccato, però, che la reazione di Gonzalo non sarà affatto delle migliori. Gli spoiler sul finale di sempre della soap opera Sei Sorelle rivelano che Gonzalo rifiuterà la proposta di Elisa di provare a costruire qualcosa di bello insieme.

Il ragazzo ribadirà di non essere la persona adatta per lei e di non poterle assicurare un futuro roseo, motivo per il quale preferirà farsi da parte.

Un duro colpo per Elisa che, in seguito a questo clamoroso rifiuto, tenterà di togliersi la vita. Nelle ultime puntate di Sei Sorelle, la più piccola delle Silva proverà a suicidarsi ma, per fortuna, il suo piano verrà sventato in tempo dalle altre sorelle.

La morte di Adela: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Capitolo a parte, invece, per quanto riguarda le sorti di Adela, la primogenita di casa Silva. Le anticipazioni su come finisce la soap opera rivelano che per lei non ci sarà nessun finale positivo, dato che Adela morirà nel corso delle puntate precedenti.

Per lei, quindi, ci sarà un epilogo a dir poco drammatico e non potrà essere presente con le sue sorelle al fatidico momento in cui sono riuscite a recuperare i vigneti di loro proprietà.

Per vedere il gran finale di sempre della soap Sei Sorelle, però, bisognerà attendere ancora un bel po' di mesi. Gli spettatori italiani, a partire dal prossimo settembre, potranno continuare a seguire le vicende delle sorelle Silva nel prime time di Rai Premium, dove la messa in onda è prevista al giovedì.