Tutto pronto per il nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle. L'edizione 2022 del celebre talent andrà in onda il prossimo 8 ottobre su Rai 1. Il cast è oramai completo, tra i nomi nuovi sono menzionati Luisella Costamagna e Giampiero Mughini. È da segnalare tuttavia un addio importante: quello del ballerino Vito Coppola, che ha deciso di lasciare lo show. Tv Sorrisi e Canzoni ha dato inoltre corpose novità su quello che ci attende per la prossima edizione di Ballando, fugando dubbi e incertezze. L'ultimo interrogativo verteva sui maestri di ballo di cui fino a poco tempo fa ancora non si sapeva nulla.

Ebbene, adesso si sa con certezza che Veera Kinnunen ci sarà anche quest'anno. La maestra di ballo rientra infatti dopo il periodo di maternità. Confermato anche il ritorno di Angelo Madonia che i telespetttatori avevano imparato a conoscere nel corso della terza edizione del programma Rai in coppia con Pamela Camassa.

Ballando con le stelle: 5 nuovi ballerini in arrivo

L'edizione 2022 di Ballando con le stelle vedrà il debutto di cinque nuovi ballerini che vestiranno i panni di insegnanti. I maestri in questione sono Simone Casulo, il quale vanta la vittoria a due competizioni mondiali di show dance; Pasquale La Rocca, vincitore di due edizioni irlandesi di Ballando; Moreno Porcu, proveniente dalla Sardegna; il siciliano Simone Arena; Roly Maden, ballerino di origini cubane residente in Italia.

Al momento non si sa nulla per quanto riguarda l'abbinamento dei vip in gara. Addio invece a Vito Coppola, con grande dispiacere da parte dei fan. Il ballerino ha infatti deciso di lasciare il talent per partecipare allo show Strictly Come Dancing nelle vesti di insegnante.

Confermato Alberto Matano

Le novità relative a Ballando con le stelle 2022 non finiscono qui.

Si segnala che la criminologa Roberta Bruzzone non commenterà più a bordo campo le esibizioni dei concorrenti. Confermato invece Alberto Matano: il giornalista sarà affiancato, al posto di Bruzzone, da un ospite diverso ogni settimana. I telespettatori assisteranno inoltre al ritorno di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale nella giuria popolare; ad affiancarli Rossella Erra.

Il cast completo

Il Fatto Quotidiano ha anticipato quasi tutti i nomi di Ballando con le stelle 2022 a eccezion fatta per Nino D'Angelo, sostituito all'ultimo momento da Alex Di Giorgio. Qui di seguito il cast completo della nuova edizione di Ballando: Giampiero Mughini, Luisella Costamagna, Enrico Montesano, Dario Cassini, Rosanna Banfi, Marta Flavi, Ema Stokholma. Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli, Paola Barale, Alex Di Giorgio, Iva Zanicchi e Gabriel Garko.