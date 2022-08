Il Paradiso delle Signore 7 dà appuntamento ai suoi fan per il 12 settembre, ma a partire dal 5 del mese andranno in onda le repliche degli ultimi episodi della soap italiana ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Prima di scoprire cosa accadrà nella settima stagione, il pubblico potrà rivedere le vicende della famiglia Colombo. Al centro delle scene ci sarà Gloria che dovrà fare una scelta difficile per il bene di Stefania che nel frattempo si allontanerà da Marco per difendere sua madre. Adelaide, invece, sarà pronta per una nuova avventura dopo la fine con Umberto Guarnieri.

Gemma ricatterà Stefania: puntate 5-9 settembre

Secondo le trame delle repliche de Il Paradiso delle signore in onda dal 5 al 9 settembre 2022, Gemma ricatterà Stefania, promettendole che si vendicherà per aver iniziato una storia con Marco. La figlia di Veronica metterà la sua rivale di fronte a una scelta: salvare Gloria dalla polizia o continuare a stare con il giornalista. Anche se per Stefania sarà doloroso, non avrà dubbi: preferirà allontanarsi da Marco e continuare a tenere segreta la vera identità della madre da poco ritrovata.

Gloria si consegnerà alla giustizia: Il Paradiso delle signore

Le nuove puntate del Paradiso delle signore andranno in onda dal 12 al 16 settembre, ma prima ci sarà una settimana di repliche per dare al pubblico la possibilità di seguire le trame in modo continuativo.

Marco proporrà a Stefania di sposarsi, ma la ragazza sarà costretta ad allontanarlo, mentre per Salvatore e Anna arriverà il grande giorno. Proprio quando i due giovani staranno per sposarsi, Gloria metterà alle strette Irene che le racconterà del ricatto che sua figlia ha subito da Gemma e deciderà di agire per salvare l'amore tra Stefania e Marco.

La signora Moreau, quindi, si costituirà alla polizia, lasciando sua figlia liberà di vivere il suo amore.

Il Paradiso delle signore su Rai 1 in anticipo

Il Paradiso delle signore sarà chiuso per le nozze tra Salvatore e Anna e Gloria telefonerà a Marco dicendogli di raggiungere sua figlia alla cerimonia. Poco prima di consegnarsi alle forze dell'ordine, inoltre, la madre di Stefania scriverà una lettera a Ezio, mentre Marcello si renderà conto di non voler rinunciare a Ludovica e la raggiungerà per recuperare il loro rapporto.

La signorina Brancia, tuttavia, sarà già partita per la Grecia con il suo spasimante Torrebruna. Durante la settima stagione, il pubblico avrà modo di scoprire cosa accadrà alle coppie appena nate e a quelle che si sono lasciate e ci sarà anche una novità per il grande magazzino di Vittorio. Adelaide, infatti, affiancherà il marito di sua nipote nella gestione dell'attività e sarà più agguerrita che mai nei confronti di Flora.