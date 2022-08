Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano dove ci sarà un ritorno anticipato per la soap opera Il Paradiso delle Signore.

Dopo un lungo periodo di stop in daytime, la serie con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni tornerà a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

E, di conseguenza, questo ritorno anticipato della soap porterà ad uno stop per Sei sorelle, la soap spagnola che questa estate ha preso il posto della soap italiana.

Il Paradiso delle signore anticipa il ritorno: cambio programmazione Rai settembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre riguarderà la fascia del primo pomeriggio, dove in daytime si assisterà al ritorno della soap Il Paradiso delle signore.

Alla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva Rai, il ritorno in video della soap opera era stato programmato per lunedì 12 settembre 2022 ma, alla fine, sarà anticipato di una settimana.

Da lunedì 5 settembre, infatti, Rai 1 tornerà a trasmettere le repliche delle ultime cinque puntate della passata edizione della soap opera pomeridiana.

La messa in onda sarà assicurata, come sempre, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa e in questo modo verrà data la possibilità ai fan di fare un tuffo nel passato e rivivere i colpi di scena del finale della sesta serie, in attesa della settima stagione.

Stop Sei Sorelle per il ritorno de Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai settembre

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, infatti, saranno trasmesse a partire da lunedì 12 settembre nella fascia del pomeriggio e questa sarà la collocazione della soap opera per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.

Questo ritorno anticipato della soap opera italiana lascerà l'amaro in bocca ai fan della soap spagnola Sei Sorelle che, questa estate, ha debuttato nella fascia del pomeriggio ottenendo ascolti non proprio soddisfacenti al massimo.

Per Sei Sorelle, infatti, si andrà incontro ad uno stop anticipato: le puntate dal 5 settembre saranno sospese dalla fascia del primo pomeriggio di Rai 1, ma continueranno solo su Rai Premium in prime time.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 di settembre

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre? Le anticipazioni riguardanti le nuove trame della soap opera Rai, rivelano che tutto ruoterà intorno all'ingresso della contessa Adelaide come socia del grande magazzino.

Adelaide, infatti, darà subito filo da torcere a Vittorio Conti: il suo scopo sarà quello di riuscire a "colpire" Umberto Guarnieri, dopo che quest'ultimo ha ufficializzato la sua storia d'amore con Flora Ravasi.

E, per riuscire ad avere la meglio, ecco che Adelaide si impegnerà con tutte le sue forze per far sì che Flora venga licenziata dal grande magazzino. Un capriccio che metterà in subbuglio il Paradiso, dato che queste pretese della contessa creeranno malcontento anche tra le altre veneri.

Insomma, un inizio non facile per Vittorio Conti che ben presto si ritroverà a collaborare anche con un'altra new entry che debutterà nel direttivo del grande magazzino.

Trattasi dell'affascinante Matilde Frigerio, moglie di Tancredi di Sant'Erasmo, la quale dopo un soggiorno a Milano verrà arruolata dalla contessa e si ritroverà così a collaborare con Vittorio e, tra i due, nascerà un rapporto "speciale" che potrebbe portarli a spingersi oltre la semplice amicizia e il rapporto professionale.