In arrivo altri guai per Sermin nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna intratterrà una relazione clandestina con Hatip che, una volta scoperta da Naciye, li porterà all'arresto per adulterio. Tutto accadrà mentre Sabahattin parteciperà alla festa di inaugurazione della nuova casa di Yilmaz e Müjgan, quella che fino a poco tempo prima era il "nido d'amore" suo e di Sermin.

Müjgan prova a rendere la vita impossibile a Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz e Müjgan diventeranno i nuovi vicini della famiglia Yaman e proprio la dottoressa farà di tutto per rendere la vita impossibile a Züleyha.

Proverà a suscitarle del dolore con i ricordi, infatti le manderà a casa un piatto di cozze in salsa, il cibo preferito di Yilmaz e che spesso mangiava insieme a Züleyha quando vivevano ancora a Istanbul. Ovviamente Müjgan farà centro, infatti la giovane non riuscirà a nascondere il dolore quando certi ricordi le torneranno in mente.

Intanto Sermin intratterrà una relazione clandestina con Hatip. La moglie di quest'ultimo, Naciye, lo scoprirà dopo aver parlato con Hünkar, infatti è stata Saniye a raccontare alla padrona dell'infedeltà di Hatip nei confronti della moglie. Così Naciye si presenterà con la polizia nell'appartamento di Sermin. Nonostante entrambi provino a negare di avere una relazione, la polizia li arresterà per adulterio.

Sabahattin e Jülide partecipano all'inaugurazione della casa di Yilmaz e Müjgan

Ignaro di tutto ciò che sta accadendo a Sermin, Sabahattin accetterà l'invito per la festa di inaugurazione della casa di Yilmaz e Müjgan, che fino a poco tempo prima era la sua casa. Verrà organizzato un barbecue e all'evento parteciperà anche Jülide, il pubblico ministero che già in passato ha dimostrato di avere una certa complicità con Sabahattin.

Züleyha, dal balcone di casa sua, spierà la festa e vedere il suo Yilmaz felice con un'altra donna le provocherà tanto dolore.

Visto che Yilmaz e Müjgan hanno deciso di lasciare la casa di Fekeli, anche Behice dovrebbe farlo, ma la donna non ne avrà nessuna intenzione. Non vorrà abbandonare l'idea di smettere di sedurre il proprietario di casa.

Per questo motivo metterà su un piano e proverà a raggirare Fekeli per permetterle di vivere nella sua casa ancora per un po'. Nella sua ingenuità, Fekeli non si renderà conto che Behice in realtà vuole conquistarlo, per questo motivo darà il suo benestare per farla soggiornare ancora per un po' nella sua villa. Fekeli, però, ha una storia d'amore clandestina con Hünkar, cosa penserà la donna quando lo vedrà condividere la propria abitazione con Behice?