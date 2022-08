La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. La prima puntata del Reality Show, che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre 2022. Nell'attesa che il programma targato Mediaset abbia inizio, l'ex concorrente ed opinionista Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista per il portale Fanpage in cui ha rivelato una serie di retroscena riguardanti la sua esclusione dal GF Vip 7. Infatti, se Sonia Bruganelli è stata confermata accanto a Signorini, lo stesso non è valso per la showgirl, il cui posto è stato preso da Orietta Berti.

Una decisione che la 49enne di Trento non ha particolarmente gradito, anche se sulla cantante ha dichiarato che potrà rappresentare una voce confortante ed accogliente per gli inquilini del loft di Cinecittà.

Proposto ad Adriana Volpe di essere una concorrente del GF Vip 7

Adriana Volpe può essere considerata come la grande esclusa dal Grande Fratello Vip 7 dopo la sua esperienza da opinionista al fianco di Alfonso Signorini. La trentina era stata particolarmente apprezzata dal pubblico in queste vesti. La showgirl ha rivelato che, inizialmente, neanche Sonia Bruganelli era stata confermata. Successivamente, Adriana ha svelato che intorno ai primi giorni di giugno le arrivò la richiesta di entrare nuovamente nella casa più spiata d'Italia in qualità di concorrente e questa proposta la stupì particolarmente.

L'ex opinionista ha infatti affermato che Alfonso Signorini conosce la sua personalità e non si sarebbe mai aspettata una proposta del genere. In modo ironico, la 49enne ha affermato che era legittimo anche per le dinamiche del reality show volere lei nella casa e la moglie di Paolo Bonolis come opinionista. Sicuramente, questo avrebbe innescato numerose scintille, rappresentando pura dinamite.

D'altra parte, la stessa Volpe ha sottolineato che umanamente e anche professionalmente, per lei era inaccettabile.

Adriana Volpe si sente una professionista più consapevole

Nel corso dell'intervista rilasciata a Fanpage, Adriana Volpe ha poi parlato di sé stessa sottolineando di sentirsi una professionista maggiormente consapevole e matura aggiungendo di avere chiari in mente i propri obiettivi per il futuro.

"Sono determinata nel realizzare solo ciò che mi piace e mi rappresenta", ha dichiarato la 49enne di Trento. La showgirl ha anche rivelato di aver messo in conto la possibilità di essere assente dagli schermi per questa stagione, dopo una presenza continuativa di oltre 20 anni. Questo, per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarà un tempo prezioso.