Cambio programmazione per Terra Amara, la soap opera dei record in onda nel pomeriggio estivo di Canale 5. Le novità riguarderanno l'orario di inizio delle prossime puntate, che dal 22 agosto non saranno più in onda nella stessa fascia che la soap ha occupato in queste ultime settimane del mese di agosto.

Il motivo di questo slittamento per la soap opera turca? Il ritorno in video di Una vita, la serie spagnola che sarà di nuovo in onda su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva.

Slitta Terra Amara su Canale 5: cambio programmazione da lunedì 22 agosto

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la soap opera Terra Amara prenderà il via da lunedì 22 agosto.

Fino a questo momento gli episodi inediti della serie con protagonisti Zuleyha e Yilmaz sono stati trasmessi alle 14:30, subito dopo il doppio episodio di Beautiful.

Dal prossimo lunedì, però, la situazione cambierà, dato che l'inizio della soap turca slitta nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Le nuove puntate della soap turca non andranno più in onda alle 14:30 bensì alle 14:45 e il motivo di questo slittamento ha a che fare con il ritorno di Una Vita.

Le nuove puntate di Terra Amara iniziano in ritardo: ecco perché cambia la programmazione

La soap opera spagnola, infatti, tornerà in onda dopo una lunga pausa estiva e si riprenderà la fascia oraria post Beautiful, ossia dalle 14:10 alle 14:45 circa, determinando così un ritardo nell'orario di inizio di Terra Amara su Canale 5.

Questa, quindi, sarà la nuova programmazione per la soap opera turca fino a metà settembre, quando poi ci sarà il ritorno in video di Uomini e donne.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Terra Amara in onda dal 22 agosto su Canale 5? Le anticipazioni della soap rivelano che Zuleyha vorrebbe partire per Istanbul e portare con sé soldi, gioielli e anche il suo amato Adnan.

Zuleyha disperata e minaccia di togliersi la vita: anticipazioni Terra Amara dal 22 agosto

Peccato, però, che il piano della donna verrà ostacolato dal marito Demir, il quale riuscirà a fermarla in tempo e a farle mettere fine al suo piano.

Come se non bastasse, Demir deciderà di portare via il piccolo Adnan: un durissimo colpo per Zuleyha che, senza pensarci su due volte, minaccerà di togliersi la vita.

Alla fine Demir riuscirà a convincerla affinché ritorni di nuovo alla tenuta Yaman, ma il solo e unico scopo di Zuleyha sarà quello di riavere di nuovo suo figlio Adnan.

A quel punto, disperata, Zuleyha deciderà di chiedere aiuto alla suocera Hunkar: le anticipazioni di Terra Amara rivelano che la mamma di Demir non avrà alcuna intenzione di aiutarla, dato che intende punirla per aver cercato di scappare via e di portarsi anche il bambino.