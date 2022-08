Cambio programmazione nel palinsesti Rai di settembre. Slitta il ritorno della fiction Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore con protagonista Vanessa Scalera.

In daytime invece, dopo un lungo periodo di pausa, ci sarà spazio per il ritorno della soap opera Il Paradiso delle signore 7, la quale riprenderà il posto di Sei Sorelle nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Perché slitta il ritorno di Imma Tataranni 2: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre interesserà in primis la messa in onda delle nuove puntate di Imma Tataranni 2.

La fiction era stata annunciata per la serata del 22 settembre in prime time su Rai 1, ma questa non sarà la reale programmazione.

Il prossimo 22 settembre, infatti, in prime time su Rai 1 è previsto uno speciale confronto televisivo tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, a tre giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre.

Quando potrebbe andare in onda Imma Tataranni 2

A gestire il confronto tra i due leader politici sarà Bruno Vespa, protagonista di uno speciale Porta a Porta che occuperà la prima serata e di conseguenza porterà a uno slittamento della fiction Imma Tataranni 2.

Al momento, infatti, non si hanno ancora date certe su quella che sarà la nuova programmazione della seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera, la quale potrebbe andare in onda dalla settimana successiva, ossia dal 29 settembre su Rai 1.

In attesa di avere notizie certe sul futuro della fiction poliziesca ambientata a Matera, da domenica 25 settembre è previsto anche il ritorno in tv di Mina Settembre 2, la serie con protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai settembre

Il cambio programmazione Rai di settembre interessa anche la fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà il ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

Dopo un lungo periodo di pausa estivo, i protagonisti della soap opera sono tornati sul set per girare le nuove puntate che andranno a comporre la settima stagione.

La messa in onda della soap è prevista a partire da lunedì 12 settembre: è questa la data in cui verrà trasmessa la prima puntata nel pomeriggio di Rai 1 e verranno così riaperti i battenti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Con il ritorno de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta, non ci sarà più spazio per la messa in onda di Sei Sorelle nel daytime feriale. La soap spagnola infatti, a partire da settembre, sarà sospesa in daytime e verrà trasmessa in prime time su Rai Premium, con un singolo appuntamento settimanale della durata di due ore.