Can Yaman si prepara a tornare in onda con Viola come il mare, la nuova fiction del prime time autunnale di Canale 5, che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Dopo il rinvio dalla stagione primaverile a quella autunnale, la fiction è ormai pronta per la gioia di fan e appassionati.

In attesa del debutto in tv, Francesca Chillemi ha svelato un po' di retroscena su quello che è successo sul set della fiction destinata alla prima serata di Canale 5.

Il ritorno di Can Yaman in tv: ecco quando inizia Viola come il mare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare aprirà la nuova stagione delle fiction Mediaset 2022.

Spetterà a Can Yaman tenere a battesimo il nuovo anno, con questa serie che ha tutte le carte in tavola per riuscire a ottenere ottimi ascolti dal punto di vista dell'auditel.

Ma quando andrà in onda la prima puntata? Le anticipazioni riguardanti la programmazione della fiction rivelano che il debutto è previsto per venerdì 30 settembre.

Una collocazione che, dal punto di vista dell'auditel, non si preannuncia facile per Can Yaman, dato che dovrà vedersela con il debutto di "Tale e Quale Show" in onda su Rai 1, ma anche con Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e avvolti nel mistero.

Francesca Chillemi, retroscena su Can Yaman e Viola come il mare

In attesa di scoprire se gli spettatori e appassionati di Can Yaman seguiranno in massa il debutto di Viola come il mare, a svelare un po' di retroscena su quello che è accaduto sul set ci ha pensato la collega artistica dell'attore turco.

Trattasi dell'ex Miss Italia Francesca Chillemi, protagonista femminile di Viola come il mare.

L'attrice ha svelato di essersi trovata benissimo sul set, dove si è creata subito una grande sinergia.

"Io sono Viola Vitale una giornalista inviata speciale a Palermo. Francesco Demir è un commissario intelligente, istruito e superbo" ha svelato Francesca Chillemi, parlando anche del personaggio al quale presterà il volto l'attore turco in questa fiction.

'Si è creata una bella sintonia' ammette Francesca Chillemi

"Sono molto contenta di avere questo gruppo di attori. Si è creata una bellissima sintonia su questo set" ha rivelato l'ex Miss Italia, svelando così dei retroscena sul dietro le quinte di Viola come il mare.

"Sono contenta perché quando si creano queste sinergie è bello venire a lavorare", ha aggiunto ancora Francesca Chillemi.

Insomma tra lei, Can Yaman e tutti gli altri protagonisti della fiction si è creato un feeling speciale e a questo punto non resta altro che scoprire quale sarà la risposta del pubblico Mediaset.