Can Yaman e Francesca Chillemi al centro delle polemiche social. I due protagonisti della nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5, si sono ritrovati al centro della bufera mediatica.

Il motivo? In queste ore sui canali Mediaset è comparso il primo promo ufficiale della serie che debutterà a settembre in prime time e il modo di recitare dei due attori,è stato al centro di durissime critiche sul web e sui social.

Viola come il mare, a settembre il debutto di Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale 5

Nel dettaglio, dal prossimo settembre arriverà su Canale 5 la fiction "Viola come il mare", articolata in sei prime serate che avranno come protagonisti can yaman e Francesca Chillemi.

La coppia inaugurerà la nuova stagione delle fiction Mediaset con un prodotto particolarmente atteso dai fan, i quali da tempo attendono con trepidazione di poter vedere le sei puntate che compongono la prima stagione.

Il debutto della serie, al momento, è previsto per il prossimo 14 settembre in prime time, ma i vertici del Biscione, per incuriosire maggiormente gli spettatori, hanno rilasciato un nuovo promo ufficiale di Viola come il mare.

Dure polemiche contro la coppia Can - Francesca

I due protagonisti, stesi su un lettino in spiaggia, si divertono a "prendersi in giro", dando poi l'appuntamento agli spettatori al prossimo settembre.

Tale promo ha scatenato accesissime polemiche in rete e sui social, dove in tantissimi hanno puntato il dito contro gli attori, ritenendo che il livello di recitazione proposto in questa serie sarebbe troppo basso.

"Lui avrà qualche attenuante per la difficoltà con la lingua, ma lei è improponibile. È imbarazzante", ha scritto un utente decisamente polemico nei confronti di Can e della sua nuova partner artistica, Francesca Chillemi.

'Sarà uno stupendo canile', la dura critica su Yaman e Chillemi

"I bambini dell'asilo recitano meglio. Che poraccitudine" ha scritto ancora un altro commentatore social dopo aver visto il primo promo di Viola come il mare.

"Sarà uno stupendo canile. Almeno da come abbaiano in questo promo" ha commentato un altro utente social, puntando il dito contro il livello di recitazione dei due attori.

Insomma, la nuova coppia composta da Can e Francesca non è passata affatto inosservata e a tutte queste critiche si aggiungono anche i commenti positivi dei tantissimi fan che attendono con trepidazione la messa in onda della prima puntata.

La fiction riuscirà a conquistare buoni ascolti nel prestigioso prime time di Canale 5? La risposta da settembre.