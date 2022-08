Verrà mai realizzata La dama velata 2 con Lino Guanciale e Miriam Leone? I telespettatori Rai stanno seguendo con grande interesse le repliche delle puntate che compongono la prima stagione della fiction e, in queste ore, si chiedono quale sarà il destino della appassionante serie televisiva.

A distanza di sette anni dal debutto in tv (avvenuto nel 2015), La dama velata ha lasciato un buon ricordo nel cuore dei telespettatori, anche se il destino della serie televisiva con la coppia Guanciale-Leone è tutt'altro che "roseo".

Lino Guanciale e Miriam Leone in La dama velata: buoni ascolti per le repliche

Nel dettaglio, a distanza di sette anni dalla messa in onda in prima visione assoluta su Rai 1, questa estate la Rai ha scelto di riproporre nuovamente le puntate de La dama velata in replica nel prime time estivo.

La fiction con Lino Guanciale e l'ex Miss Italia, Miriam Leone, è tornata in onda con le sei puntate della prima stagione, le quali stanno ottenendo buoni risultati dal punto di vista Auditel. La media, infatti, risulta essere di oltre due milioni di spettatori nonostante la messa in onda in pieno agosto e lo share arriva a sfiorare anche il 18%.

Insomma un risultato importante per questa serie che, a distanza di sette anni, conferma di avere ancora una grandissima forza in prime time.

La Rai cancella la fiction La dama velata 2 con Lino Guanciale

Del resto, già in prima visione assoluta, La dama velata aveva dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli di punta della rete ammiraglia Rai: la puntata finale, ad esempio, venne seguita da una platea di circa sei milioni e mezzo di spettatori e picchi che sfiorarono il 30%.

Ma quale sarà il futuro della fiction? Ci saranno le nuove puntate della seconda stagione o no? Da ormai qualche anno è chiaro la Rai ha scelto di cancellare definitivamente il prodotto dalla programmazione del prime time.

Questo vuol dire che, La dama velata 2 non ci sarà: la fiction con Lino Guanciale, nonostante il buon successo ottenuto anche in replica, non sarà riproposta con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

I fan chiedono le nuove puntate de La dama velata 2

Un duro colpo per i fan che, a distanza di sette anni, continuano a chiedere alla Rai di ripensarci e di mettere in cantiere un nuovo capitolo della serie televisiva.

In tantissimi, soprattutto sui social, chiedono a gran voce di poter avere le nuove puntate de La dama velata 2: una richiesta che, al momento, non è stata accolta dai vertici di Rai Fiction.

Nonostante le numerose richieste, dai parte della tv di Stato non sono arrivate risposte. I fan di Lino Guanciale, però, possono stare tranquilli perché l'attore nella stagione 2022/2023 sarà impegnato con ben tre nuove fiction, tra cui Sopravvissuti che debutterà ad ottobre su Rai 1.