Si allunga la lista dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i papabili nomi del cast del reality Mediaset c'è quello di Teresa Langella. Amedeo Venza fa sapere che l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe partecipare alla settima stagione del format di Canale 5. Tra i futuri vipponi, però, potrebbero esserci anche degli over 60. Alfonso Signorini, infatti, vorrebbe mettere su un gruppo vario, facendo interagire giovanissimi a personaggi di esperienza come Gegia e Wilma Goich.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Quando manca circa un mese al debutto del GF Vip 7, in rete circolano delle indiscrezioni sul cast che gli addetti ai lavori annunceranno solamente a ridosso della prima puntata.

Un nome nuovo che è stato accostato al programma di Canale 5 è quello di una ex tronista di Uomini e Donne, una ragazza, che tra le mura di Cinecittà potrebbe ritrovare una "rivale" in amore che l'ha già punzecchiata a distanza sui social network.

"Teresa Langella varcherà la porta rossa a settembre" ha fatto sapere Amedeo Venza in una storia Instagram.

Secondo questo rumor, l'influencer napoletana potrebbe avere già la certezza di essere una concorrente della settima edizione del reality Mediaset, anche se la conferma ufficiale non arriverà prima di qualche settimana.

Il percorso in tv fino al GF Vip

Teresa Langella è nota soprattutto per aver partecipato a una recente edizione di Uomini e Donne. Il percorso della giovane nel dating show di Maria De Filippi è stato uno dei più seguiti e chiacchierati, tant'è che la sua scelta finale è stata trasmessa in prima serata su Canale 5.

La ragazza, inoltre, al tempo fu l'unica tronista a ricevere un "no" dalla persona prescelta.

Andrea Dal Corso non se la sentì di fidanzarsi ufficialmente con la napoletana, salvo poi cambiare idea pochi giorni dopo e tentarle tutte pur di farsi perdonare.

I due fanno coppia tutt'ora e in questi giorni si è tornato a parlare di loro per un'insinuazione che ha fatto Asia Gianese su Instagram. Secodo alcuni rumor, il compagno di Teresa avrebbe parecchi scheletri nell'armadio e l'influencer milanese non vedrebbe l'ora di renderli pubblici, magari proprio in televisione.

Pare che entrambe le protagoniste di questo "triangolo" siano in corsa per il ruolo di vippone, quindi non è da escludere che Alfonso Signorini decida di puntare su questo gossip per le prime puntate, un po' come è stato con Soleil, Alex e Delia un anno fa.

I senior in corsa per il GF Vip

Altri personaggi famosi che sarebbero in lizza per il cast del GF Vip 7 sono da cercare tra i senior di vari ambiti del mondo dello spettacolo.

Secondo un rumor ancora tutto da confermare, a varcare la soglia della porta rossa a settembre potrebbero esserci la cantante Wilma Goich, l'attrice Gegia e il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi.

Pare che anche Patrizia De Blanck potrebbe eseere una possibile concorrente della nuova edizione del reality Mediaset, anche se per lei si tratterebbe di un ritorno visto che ha già partecipato allo stesso format un paio d'anni fa.

L'unico vippone a essere già stato ufficializzato dagli addetti ai lavori, è Giovanni Ciacci. Lo stylist ha rilasciato un'intervista per anticipare il suo imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia, che riaprirà i battenti lunedì 19 settembre.

Tutti gli altri protagonisti di quest'anno (che inizialmente dovrebbero essere una ventina) saranno presentati a fine estate, quando mancherà pochissimo all'esordio sul piccolo schermo.