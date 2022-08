Nelle prossime puntate di Terra Amara i rapporti tra Hunkar e Sermin si faranno sempre più tesi. Secondo le anticipazioni della soap che provengono dalla Turchia, zia e nipote arriveranno allo scontro quando la signora Yaman scoprirà che la moglie del dottor Sabahattin intrattiene una relazione di tipo intimo con Veli e gli ha già dato anche molto denaro. Le due donne arriveranno a minacciarsi reciprocamente. In un primo momento sarà Hunkar ad avere la meglio, ma Sermin saprà stare al suo posto?

La verità su Veli viene a galla

Secondo le trame delle puntate turche di Terra Amara, ben presto Hunkar capirà che la nipote ha una relazione con Veli.

Dopo aver visto che Sermin ha acquistato un paio di gemelli d'oro per il fratellastro di Zuleyha, che hanno incise le sue iniziali, la affronterà rivelandole che ha a che fare con un impostore. La donna, di fronte alle parole della zia, ripenserà al comportamento dell'uomo che le ha preso già molto denaro e capirà che si tratta purtroppo della verità.

Senza sapere che anche la sua fidata amica ha una segreta relazione intima con Veli, Sermin si confiderà con Fusun, mentre il perfido fratellastro di Zuleyha sembrerà scomparso nel nulla. Una volta trovato dopo varie ricerche, Sermin chiederà indietro il denaro, ma lui si rifiuterà di restituirlo e per di più le rivelerà che Zuleyha e Yilmaz sono innamorati, non certo fratello e sorella.

Inoltre Veli dirà alla sua amante che la zia ha fatto di tutto per tenere lontani i due giovani e per dare una famiglia con tanto di discendenza a suo figlio Demir. Questa notizia fomenterà Sermin che sembrerà prendere coraggio, intenzionata a non chinare il capo davanti alla signora di villa Yaman.

La 'guerra' tra Sermin e Hunkar

Pensando di sfruttare questa novità per ricattare la zia, Sermin andrà da Hunkar, che di tutta risposta le dirà di avere le foto scabrose dei suoi incontri con Veli. Si tratta degli scatti più indecenti, quelli che non ha ancora avuto suo marito Sabahattin, che la signora Yaman sarà pronta a dare ai giornalisti se Sermin non sottostarà alle sue regole.

Le due donne cominceranno una guerra senza esclusione di colpi.

All'inizio Hunkar otterrà la meglio, tanto che obbligherà perfino la nipote a chiedere scusa alla povera Gulten per averla accusata ingiustamente del furto dei gioielli del padre, che invece lei stessa ha venduto per ottenere del denaro liquido da dare al suo amante. Quale sarà il prossimo passo della perfida Sermin, che adesso è a conoscenza del segreto della suocera di Zuleyha? Per scoprire come la donna sfrutterà a suo piacere il segreto di Hunkar, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.