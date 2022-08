Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip verrà svelato tra qualche settimana, nel frattempo impazzano i rumor sui personaggi famosi che potrebbero varcare la soglia della porta rossa a metà settembre. Tra le celebrità che parteciperebbero volentieri al reality Mediaset, spicca la tronista Jessica Antonini e Raffaella Fico, che è già stata una concorrente e che tornerebbe a vivere tra le mura di Cinecittà.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

I concorrenti del GF Vip 7 sono quasi tutti ancora "top secret". Anche se manca un mese esatto all'esordio su Canale 5, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato solamente la partecipazione di Giovanni Ciacci alla nuova edizione.

Visto che il cast non dovrebbe essere annunciato prima dell'inizio di settembre, in rete circolano diverse indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti del reality Mediaset, anche su quei personaggi famosi che si sono proposti ad Alfonso Signorini senza troppi giri di parole.

Tra chi si è candidato al ruolo di vippone c'è anche l'ex tronista Jessica Antonini. La romana è stata volto del Trono Classico di Uomini e Donne un paio d'anni fa e oggi tornerebbe volentieri in televisione sia per fare una nuova esperienza professionale, che per garantire al figlio un sostentamento come si deve grazie al cachet che guadagnerebbe.

"Questo è un mio grande desiderio" ha fatto sapere la ragazza in merito all'eventualità di andare a vivere tra le mura di Cinecittà.

Un possibile ritorno al GF Vip

Un'altra celebrità che in queste ore si è esposta per far sapere che parteciperebbe al GF Vip 7 è Raffaella Fico.

Anche se è stata concorrente del reality show solamente un anno fa, la soubrette ha confessato di aver fatto un'esperienza talmente bella e formativa che direbbe "sì" all'eventuale proposta degli autori per un bis.

La napoletana è stata protagonista della sesta edizione del programma di Canale 5 e anche se è stata eliminata dopo un paio di mesi, ha creato molte dinamiche ed è stata una tra le vippone più discusse della prima parte di stagione.

Tornando a Uomini e Donne, ci sono altre due ex troniste che hanno sostenuto il provino e sono in attesa di una risposta da parte degli addetti ai lavori.

Samantha Curcio e Andrea Nicole Conte, infatti, sarebbero felici di andare a vivere nella casa più spiata d'Italia per qualche tempo, ma l'ultima parola spetta alla produzione.

Un mese all'esordio in tv del GF Vip

Le scelte finali degli autori, però, non verranno rese note a breve. Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, Alfonso Signorini ha fatto sapere che il cast completo del GF Vip 7 verrà svelato a ridosso della prima puntata, spoiler permettendo.

Il debutto della nuova edizione del reality Mediaset è previsto per lunedì 19 settembre: tra esattamente un mese la casa di Cinecittà riaprirà i battenti e un folto gruppo di celebrità andrà a viverci per un periodo illimitato.

Gli addetti ai lavori, infatti, hanno già anticipato che quella che esordirà il mese prossimo sarà la stagione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, tant'è che potrebbe concludersi tra maggio e giugno del 2023.

Molto dipenderà anche dagli ascolti che la trasmissione farà registrare in autunno: se i numeri dovessero essere in linea con quelli degli anni precedenti, il prolungamento ci sarà e si potrebbe andare oltre i sei mesi di reclusione per i futuri vipponi.

Quello di Raffaella Fico, infine, potrebbe non essere l'unico ritorno: pare che anche Pamela Prati abbia accettato di bissare l'esperienza tra le mura di Cinecittà dopo una prima fugace ma chiacchierata partecipazione.