Negli ultimi episodi di Beautiful andati in onda negli Stati Uniti, Sheila, che è stata dichiarata morta dal detective Alex Sanchez, con una nuova identità e nuovi connotati cercherà di non farsi riconoscere dai membri della famiglia Forrester, e dalle persone a loro vicine. Con un nuovo viso e una folta chioma rossa, Carter si recherà in un locale e incontrerà Deacon, che resterà ammaliato dalla sua avvenenza. Il papà di Hope non si accorgerà della vera identità della donna e, successivamente, finirà a letto con quella che crederà una sconosciuta.

Beautiful, trame Usa: Sheila non è morta e cambia look

Nelle recenti puntate di Beautiful, il detective Sanchez si è recato alla Forrester Creations per avvertire Ridge e i suoi familiari sul fatto che Sheila sia morta. Steffy è rimasta sconvolta apprendendo ella morte di Carter, mentre Brooke non ha creduto alle parole del detective, ritenendo impossibile tale eventualità. Logan ha fatto bene a non ritenere vere le dichiarazioni di Alex, perché Sheila in realtà non è passata a miglior vita, anzi ha deciso di farsene una nuova sotto mentite spoglie. Infatti Carter cambierà look, connotati e avrà una nuova identità.

Beautiful, puntate Usa: Sheila cambia i connotati e colore di capelli

Sheila abbandonerà il colore castano dei capelli e avrà una folta chioma rossa.

Indosserà un paio di occhiali da vista con montature scura e avrà anche una nuova forma del viso, labbra più voluminose e un naso nuovo. La nemica dei membri della famiglia Forrester si recherà nel locale Il Giardino ed entrerà nel ristorante, dove troverà Deacon. Il papà di Hope noterà l'avvenente rossa che varcherà la porta, squadrandola dalla testa ai piedi.

Sharpe scambierà anche qualche battuta con un dipendente del ristorante e parleranno della nuova arrivata. In quell'occasione l'ex di Brooke non si renderà conto che si tratti di Sheila.

Beautiful, episodi Usa: Sheila va a casa di Deacon e lo seduce

Successivamente, al loro primo incontro nel locale di Los Angeles, Sheila si recherà a casa del papà di Hope con l'intento di sedurlo.

Carter inizierà a provocarlo e Deacon, a quel punto, non rifiuterà le avance di quella che crederà una semplice sconosciuta incontrata una sera in un ristorante. Pertanto la coppia inizierà a baciarsi e trascorrerà una notte di passione. Attualmente, non è chiaro quale sia il piano di Carter e se sia tornata in cerca di vendetta, e se possa rappresentare ancora un pericolo per i membri della famiglia Forrester.