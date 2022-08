Tante novità avverranno in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara, in programma tra qualche settimana su Canale 5.

Gli spoiler turchi della serie tv narrano che Demir Yaman farà un costoso regalo a Zuleyha Altun in occasione del suo compleanno, che desterà il malcontento della madre Hunkar.

Terra Amara, anticipazioni: Demir dona un auto alla moglie

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in televisione, annunciano che Demir organizzerà una sorpresa per sua moglie.

Tutto inizierà quando il figlio di Hunkar inviterà Zuleyha a cena per festeggiare al meglio il suo compleanno.

A tal proposito, Yaman jr affitterà l'intero locale in modo da rimanere da solo con la sua amata. Qui l'uomo le dichiarerà di amarla e di voler stare con lei per il resto della sua vita. Altun, a questo punto, deciderà di dare un'opportunità al marito: quando arriverà il momento di tagliare la torta, infatti, inizierà a fare diversi sorrisi nonostante il suo pensiero corra ai compleanni festeggiati con Yilmaz.

A tal proposito, Zuleyha rimarrà sorpresa quando noterà che suo marito le ha donato un'auto per permettere di lasciare Adana in totale autonomia. Alla fine, l'uomo le prometterà di darle lezioni di guida.

Hunkar disapprova l'iniziativa del figlio

Negli episodi turchi di Terra amara, non tutti saranno contenti del regalo di Demir.

Hunkar, infatti, disapproverà l'iniziativa del figlio, tanto da consigliargli di non fidarsi troppo di Zuleyha visto che ha tentato di darsi alla fuga diverse volte insieme ad Adnan. Ma il giovane non vorrà ascoltare il parere di sua madre poiché sicuro che sua moglie non abbia più intenzione di fuggire. Poi, Yaman jr avviserà la matrona di aver intenzione di far seguire l'auto con a bordo Altun da un suo scagnozzo.

Nel frattempo, Zuleyha riuscirà in breve tempo a guidare l'auto da sola, tanto che Demir incaricherà il suo tirapiedi Sait di pedinare ogni mossa della sua consorte. Peccato, che quest'ultimo faccia il doppio gioco.

Altun si incontra con Yilmaz

Un giorno Sermin e Zuleyha rimarranno bloccate per un guasto all'automobile: ad andare loro incontro non sarà lo scagnozzo di Demir ma Yilmaz, che grazie alla sua vecchia professione di meccanico riuscirà a metterla in moto in pochi minuti.

In questo frangente, Sait continuerà a reggere il doppio gioco, non raccontando a Yaman jr che Altun si è incontrata con il suo ex.

Sermin, invece, comunicherà a Hunkar una versione distolta del dialogo avuto tra i due ex amanti. Alla fine, Demir sembrerà credere alla versione del suo tirapiedi mentre penserà che sua cugina stia dicendo delle bugie su sua moglie e Yilmaz.