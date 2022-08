Alfonso Signorini ha fatto sapere che il cast del GF Vip 7 sarà svelato solamente a ridosso della prima puntata (prevista per lunedì 19 settembre), ma in rete impazzano molte indiscrezioni sui personaggi famosi che a breve entreranno nella casa più spiata d'Italia. Un nuovo rumor, ad esempio, sostiene che nel gruppo di vipponi potrebbero essere inseriti anche due ragazzi che hanno partecipato a Uomini e donne la scorsa stagione: i tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri avrebbero fatto il provino per provare a diventare concorrenti del reality Mediaset.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Sono molti anni che la casa del GF Vip accoglie personaggi diventati noti grazie ad una precedente partecipazione a Uomini e Donne. Andrea Damante, Giulia De Lellis, Sophie Codegoni e Andrea Zelletta sono solamente alcuni dei ragazzi scoperti da Maria De Filippi che hanno preso parte ad un'edizione del reality Mediaset.

Quando mancano poche settimane al debutto della settima stagione del format condotto da Alfonso Signorini, in rete sta circolando un Gossip piuttosto interessante che riguarda due tronisti del recente passato.

Stando a quello che si vocifera su alcuni siti, Luca Salatino e Matteo Ranieri potrebbero essere scelti come concorrenti del Grande Fratello Vip 7: pare, infatti, che entrambi i giovani abbiano sostenuto un provino per provare ad entrare tra le mura della casa di Cinecittà.

Il percorso comune sul trono fino al provino per il GF Vip

Anche se è ancora un'indiscrezione tutta da confermare, sta facendo discutere l'eventualità che sia Luca che Matteo partecipino alla prossima edizione del GF Vip. I due ragazzi sono stati protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne, e proprio durante quel periodo sul trono hanno creato un bellissimo rapporto d'amicizia.

Pare che Alfonso Signorini sia interessato soprattutto al passato familiare poco sereno di Salatino che, dopo mille avversità, è riuscito ad affermarsi sia come personaggio televisivo che come chef.

Per quanto riguarda Ranieri, la sua avventura nella casa più spiata d'Italia potrebbe iniziare con un po' di ritardo rispetto a quella del "collega": una possibilità piuttosto accreditata, è che il ligure venga inserito nel cast solamente in corsa, ovvero a programma già avviato.

Il legame tra Luca e Matteo è stato molto chiacchierato soprattutto quando sembrava che entrambi lo preferissero a quello con le rispettive fidanzate. Se il romano è ancora felicemente in coppia con Soraia Cerruti (i due sono attualmente in vacanza insieme in Grecia), l'amico è tornato single da un po' perché la storia d'amore con Valeria Cardone non è mai veramente decollata.

Data d'inizio del prossimo GF Vip

Per due ex tronisti che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip, c'è un ex inquilino della casa che sarebbe vicino alla poltrona rossa di Uomini e Donne.

Rumor di questi giorni, infatti, vuole che Antonio Medugno sia tornato prepotentemente in corsa per il cast dell'edizione 2022/2023 del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Il giovane napoletano è stato avvistato in stazione mentre parlava a con Gianni Sperti (opinionista dello storico format Mediaset), e questo è bastato a scatenare nuove chiacchiere sul suo futuro in televisione.

I due hanno preso parte allo stesso evento e sono stati paparazzati al rientro a casa, ma sembra che il bel modello rimanga tra i candidati principali al ruolo di protagonista del prossimo Trono Classico.

I quattro nuovi tronisti, comunque, saranno presentati ufficialmente nel corso della prima registrazione dopo la pausa estiva, attualmente prevista per la fine di agosto.