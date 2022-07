Inizia a prendere forma il cast della settima edizione del GF Vip. In questi giorni, infatti, siti e riviste non si stanno occupando soltanto dei concorrenti che parteciperanno al reality-show, ma anche dei personaggi famosi che potrebbero rientrare nella casa per qualche puntata in qualità di ospiti. Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, pare che Alex Belli sia pronto a rimettere piede nella casa più spiata d'Italia per creare nuove dinamiche, stavolta senza le "complici" Soleil Sorge e Delia Duran.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La sesta edizione del GF Vip è rimasta nel cuore dei telespettatori, perciò si dice che gli autori siano pronti a puntare ancora su alcuni ex concorrenti per tenere alta l'attenzione del pubblico sulla nuova stagione.

Amedeo Venza, infatti, qualche ora fa ha riportato un'interessante indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nel corso del programma che esordirà a metà settembre, un retroscena che coinvolge tre ex vipponi amati e discussi allo stesso tempo.

"Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani potrebbero rientrare nella casa per alcune puntate della prossima edizione", ha fatto sapere l'influencer pugliese tramite il proprio profilo Instagram.

Gli addetti ai lavori, dunque, avrebbero individuato tre ex inquilini ideali da inserire nel gruppo di new entry che saranno ufficializzate a breve: il tutto accadrebbe per un breve periodo e con l'obiettivo di creare dinamiche e regalare spunti di discussione alla gente e ai giornalisti.

Chi non parteciperà al GF Vip

Quando ancora non sono stati confermati i concorrenti della nuova edizione del GF Vip, in rete già circolano i nomi dei possibili ospiti che subentreranno nel corso delle puntate per movimentare le dinamiche e destabilizzare gli equilibri del gruppo.

Alex Belli ha già ricoperto questo ruolo qualche mese fa, quando è rientrato nella casa per una sola settimana con l'obiettivo di chiarire con la moglie Delia Duran e fare pace con l'amica speciale Soleil Sorge.

Giucas Casella e Francesca Cipriani, invece, sono personaggi divertenti che potrebbero strappare sorrisi e battute ai nuovi inquilini, ma anche la loro permanenza tra le mura di Cinecittà sarebbe a tempo.

In queste ore si è vociferato anche del possibile ritorno di Patrizia De Blank: la contessa è stata accostata nuovamente al reality Mediaset a qualche anno dalla sua prima partecipazione. Si dice che la donna potrebbe partecipare alla settima edizione in coppia con un amico influencer, quindi lei sarebbe in gara a differenza degli altri ex vipponi appena citati.

Sei celebrità lontane dal GF Vip

I siti di Gossip stanno cercando di fare chiarezza anche sui personaggi famosi che in questo periodo sono state inserite nell'elenco dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip.

Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, i giornalisti hanno smentito la presenza nel cast di: Rita Dalla Chiesa, Federico Fashion Style, Max Felicitas, Fiordaliso, Guendalina Canessa e Leonardo Tumiotto.

Chadia Rodriguez, considerata da tanti una vippona certa, su Tik Tok ha negato il suo imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia: secondo i fan della cantante, però, le sue parole potrebbero essere un depistaggio voluto nell'attesa dell'ufficializzazione da parte degli addetti ai lavori.

Ad oggi, dunque, si hanno poche certezze sulle celebrità che a metà settembre varcheranno la soglia della porta rossa, il ritorno di Pamela Prati è stato confermato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia in un'intervista radiofonica, ma la diretta interessata non si è ancora esposta.