Andranno in onda dal 16 al 19 agosto le nuove puntate di Terra amara su Canale 5. Le anticipazioni della soap turca svelano che i prossimi appuntamenti saranno densi di colpi di scena. Scontri a fuoco, operazioni e tentativi di fuga saranno gli ingredienti della serie. Mentre Zuleyha tenterà invano di incontrare il suo vero amore. Yilmaz sparerà a Hunkar, che interverrà durante uno scontro a fuoco tra Akkaya e Demir. Nel frattempo, guai in arrivo anche per Gulten: suo fratello la legherà in una stalla dopo aver scoperto che la domestica sarà ancora implicata negli intrighi dei padroni.

Demir all'appuntamento con Yilmaz al posto di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda da martedì 16 a venerdì 19 agosto (lunedì la soap non verrà trasmessa in previsione del Ferragosto) prendono il via dall'incoraggiamento di Fekeli a Yilmaz. L'ex detenuto esorterà il suo figlioccio a non scoraggiarsi per aver investito il pastorello ma al contempo lo inviterà ad essere più attento. Nel frattempo, Gaffur userà la situazione per far guadagnare dei punti ad Demir con i braccianti. In paese, Gulten incontrerà Yilmaz ma resterà delusa nell'apprendere che il giovane vuole incontrare Zuleyha. La domestica sperava che Yilmaz ricambiasse il suo interesse ma non sarà così.

Nel frattempo, Zuleyha consegnerà a Gulten una lettera da consegnare a Yilmaz, ma la missiva verrà trovata da Gaffur e data a Demir. Quest'ultimo chiuderà la moglie in casa e andrà al suo posto all'appuntamento con Yilmaz. I due avranno uno scontro a fuoco e l'arrivo inaspettato di Hunkar creerà ulteriore trambusto tanto che per errore, Yilmaz sparerà alla donna riducendola in fin di vita.

La donna verrà operata d'urgenza ma Demir, che nel frattempo sparerà a Yilmaz ferendolo solo in maniera lieve, dirà solo a Gaffur la verità su come sono andati i fatti dicendo ai dipendenti che la madre è in ospedale per un malore.

Cengaver affronta Demir

Mentre Hunkar sarà in ospedale, dove si riprenderà velocemente, durante un momento in cui è sedata riceverà la visita di Fekeli, il quale le ricorderà il loro passato amore.

Intanto, Zuleyha sarà tenuta sotto chiave dal marito lontana da suo figlio mentre Cengaver sfiderà a duello Yilmaz per via delle bugie che Demir gli ha raccontato sul suo conto. Akkaya racconterà a Cengaver la verità sul conto di Demir tanto che l'uomo correrà dall'amico per chiedere spiegazioni e lui dirà la verità.

Intanto, Gaffur per punire la sorella la chiuderà in un porcile. Nazire avvertirà Yilmaz che la libererà ma la domestica deciderà di non lasciare la tenuta degli Yaman. Infine, Hunkar tornata a casa dall'ospedale, troverà Zuleyha chiusa a chiave e Demir affermerà di averlo fatto solo per evitare che la donna possa scappare di nuovo col figlio.