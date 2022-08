Ormai manca sempre meno all'inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che partirà lunedì 12 settembre su Rai 1. Uno dei volti che i fan ritroveranno all'interno del cast, sarà Ludovica Brancia di Montalto, interpretata dall'attrice Giulia Arena. Nella nuova stagione, la giovane farà ritorno a Milano, dopo alcuni mesi di lontananza, pronta a iniziare una nuova vita.

Intanto Giulia Arena è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale "Di Più Tv": l'attrice ha parlato del proprio personaggio all'interno della soap opera milanese e della sua vita sentimentale.

Giulia Arena: 'Sento il desiderio di compiere un passo importante'

Giulia Arena, intervistata nei giorni scorsi, ha regalato curiose anticipazioni riguardo la settima stagione de Il Paradiso delle Signore e ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata. A tal proposito l'attrice ha spiegato: "Anche io, come Ludovica, sono pronta al cambiamento nella vita sentimentale. Sento il desiderio di compiere un passo avanti, un passo importante, quello del matrimonio".

Riguardo il suo personaggio, invece, l'attrice ha confessato: "Alla fine della scorsa stagione abbiamo lasciato Ludovica a un punto di svolta. La sua relazione con Marcello è finita e ha accettato di partire per la Grecia con Ferdinando, sperando che la aiuti a ricucire le ferite del cuore.

Nella nuova stagione tornerà a Milano, pronta a iniziare una nuova vita".

Il Paradiso 7, Arena: 'Purtroppo Ludovica è scesa a compromessi'

Sempre durante l'intervista, Ludovica Arena ha parlato del suo personaggio: "Quando rientrerà a Milano rimarrà sconvolta nel vedere i cambiamenti che ha fatto Marcello, ha studiato, ha creato nuovi sbocchi, vuole diventare un uomo d'affari.

Non è più l'uomo che non si sentiva alla sua altezza".

Poi ha aggiunto: "Gli amori tormentati sono amori che non finiscono, ma dopo tanti mesi di lontananza non saranno rose e fiori con Marcello. Purtroppo Ludovica è scesa a compromessi". L'attrice ha anticipato, infatti, che Ludovica avrebbe dato ragione a sua madre nel dire che non bisogna cercare un amore vero e puro, ma piuttosto una situazione di "comodità finanziaria" per vivere tranquilli.

Giulia Arena: 'Ludovica capirà che Ferdinando non si sposa con la sua idea di amore'

Giulia Arena ha confessato di essere in disaccordo con l'atteggiamento del suo personaggio e ha dichiarato: "Penso ci siano tante cose sulle quali possiamo e dobbiamo scendere a compromessi. Ma la persona con cui passare la vita non può essere un compromesso altrimenti non c'è amore".

Poi ha aggiunto: "Ludovica capirà che il compromesso felice rappresentato da Ferdinando non si sposa con la sua idea di amore". Parlando della sua vita sentimentale, invece, l'attrice pisana ha rivelato: "Nei miei progetti di vita non c'era necessariamente il matrimonio. Adesso è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare (...) Voglio costruire ancora di più con la persona che ho scelto".

Giulia sul fidanzato Anton: 'Vorrebbe che facessi io la proposta'

Alla fine dell'intervista Giulia Arena ha parlato dell'amore che la lega al suo fidanzato Anton Giuseppe Morra e dei loro progetti futuri: "Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di matrimonio, io che la facesse lui. Mia madre è convinta che sarò io a cedere".

Riguardo, invece, alla possibilità di diventare mamma, l'attrice ha confessato: "Da un lato sono convinta di voler essere mamma da giovane. Allo stesso tempo voglio essere una madre presente e ora sono concentrata su tante cose, la recitazione, progetti per la tutela dell'ambiente e una linea di gioielli che ho creato. Sicuramente prima ci sposeremo e poi avremo dei figli".