Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, incentrata sulla vita, i dolori e gli amori che nel corso degli anni hanno vissuto alcuni abitanti di un quartiere della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 agosto al 3 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni di David agli abitanti di Acacias, sulla decisione di Ramon di svendere i suoi terreni, sul bacio fra Felipe e Dori, sull'arrivo di Rodrigo nel quartiere e sulle minacce di Genoveva ai coniugi Lluch.

Ramon mente a Lolita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che David riuscirà a convincere Manas a non farsi più vedere ad Acacias per poi rivelare a Lolita, Fabiana e Pascual che è Aurelio Quesada a voler comprare le loro proprietà. Servante e Jacinto tenteranno di vendere il succo d'arancia avuto da Pascual. Fabiana e Inma lo scopriranno e li costringeranno a non farlo. Nonostante abbia ricevuto un'offerta molto bassa da José Miguel per i suoi terreni, Ramon deciderà di accettare lo stesso senza voler rivelare nulla a Lolita. Dopo aver assistito all'ennesima lite fra Hortensia e Pascual, Liberto si arrabbierà e rivelerà alla cognata che il suo amico li ha aiutati economicamente. Felipe e Dori ammetteranno di provare qualcosa l'uno per l'altra e si baceranno.

David e Valeria amoreggeranno per strada senza sapere che Rodrigo Lluch li sta spiando. Più tardi, Genoveva si offrirà di aiutare Rodrigo a riconquistare Valeria in cambio della formula del gas nervino che lui ha inventato. Nel frattempo, Genoveva continuerà a fare pressioni su Ignacio nella speranza che possa aiutarla ad interrompere la gravidanza.

Guillermo è attratto da Azucena

Maruxina scoprirà che nelle riviste che compra per Alodia sono presenti dei biglietti in cui è in palio un viaggio a San Sebastian. Lolita verrà a sapere che Ramon ha prelevato in banca una grossa somma di denaro: affronterà il suocero che si rifiuterà di darle delle spiegazioni. Fabiana annuncerà a David che nel quartiere è stato organizzata una riunione per decidere cosa fare con Aurelio Quesada.

Guillermo confesserà a Claudia di essere attratto da Azucena e la giovane lo schiaffeggerà. Più tardi, l'intesa fra Guillermo e Azucena si ripresenterà molto forte ma sarà interrotta dall'arrivo inopportuno di Angel. Hortensia deciderà di sfruttare personalmente i terreni della sua tenuta, trasformando la proprietà di Burgos in vigneti. Rodrigo riuscirà a fuggire e si presenterà a casa di Valeria che sverrà alla sua vista. Nel corso del confronto fra i coniugi Lluch si presenterà Genoveva che farà trascinare via l'uomo, minacciando Valeria di fare del male a David se il marito non le rivelerà la formula del gas. Ramon chiederà a Fidel di allontanarsi da Lolita per non farla soffrire e non metterla in pericolo.