Sul set de Il Paradiso delle signore 7 è già arrivato il Natale. In questi giorni, dopo lo stop estivo di un paio di settimane, sono ricominciate le riprese ufficiali del nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, la quale tornerà in onda dal 12 settembre in poi in prima visione assoluta.

E, il ritorno sul set del cast, è stato sancito dall'arrivo delle festività natalizie, dato che le attrici di Irene e Maria, sono state impegnate con le riprese di queste prime scene che andranno in onda durante il periodo di dicembre.

Retroscena Il Paradiso delle signore 7: si girano le scene natalizie

Nel dettaglio, a svelare un po' di retroscena su quello che sta accadendo in questi giorni sul set de Il Paradiso delle Signore 7 è stata l'attrice Francesca Del Fa che, nella soap opera di Rai 1, veste i panni della giovane Irene Cipriani.

Attraverso una story condivisa sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attrice di Irene ha anticipato che in questi giorni sono partite le riprese delle puntate natalizie della soap opera, le quali andranno in onda da settembre in poi.

Nel video condiviso sui social, l'attrice di Irene ha inquadrato prima un albero di Natale e poi la sua amica e collega Chiara Russo che, nel cast della soap opera pomeridiana, veste i panni della giovane Maria.

Le attrici di Irene e Maria girano le scene natalizie de Il Paradiso 7 (Video)

Entrambe questa mattina sono state impegnate sul set con le riprese delle scene che andranno a comporre le puntate natalizie de Il Paradiso delle signore 7.

"È Natale e a Natale si può fare di più", canticchiava l'attrice di Irene nel filmato social, inquadrando poi l'interprete di Maria che nel frattempo era impegnata al trucco.

Insomma anche questo Natale gli spettatori e appassionati della soap opera potranno trascorrere il periodo delle feste in compagnia dei loro amati beniamini che popolano il grande magazzino milanese più famoso del piccolo schermo.

Se non ci fossi tu Franci che mondo sarebbe? pic.twitter.com/yQrxWH9Uch — Noemi 🌈 (@86Nuvoletta) August 29, 2022

Maria cambia look dopo il soggiorno a Roma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire quali saranno i colpi di scena delle puntate natalizie de Il Paradiso delle signore 7, le anticipazioni di settembre della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per un cambiamento importante che vedrà protagonista proprio Maria.

La giovane venere, dopo la fine della sua storia d'amore con Rocco, ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Roma, dove ha seguito un corso di formazione per poter diventare sarta.

Terminato il corso tornerà a Milano in una veste del tutto nuova e inedita: Maria mostrerà un look differente, da vera signora, pronta a mettersi in gioco per cercare di avere un ruolo di prestigio anche all'interno del magazzino stesso. Riuscirà nella sua scalata e, soprattutto, a dimenticare definitivamente Rocco? Lo scopriremo da settembre in poi.