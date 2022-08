Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un grosso colpo di scena. Secondo quanto rivelano le trame della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Demir dovrà fra fronte a un grosso problema. Accusato da Fekeli di essere il responsabile della morte di Sait, Yaman verrà condotto in carcere dalle guardie ed essendo il principale indiziato, dopo l'interrogatorio non verrà liberato in attesa di altri sviluppi. Questo porterà Hunkar a mettersi al lavoro per far uscire il figlio di prigione, ma le sue ricerche la condurranno a una scoperta sconcertante.

Fekeli accusa Demir

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia si concentrano su Demir. Seguendo le trame della soap, Yaman scoprirà che uno dei suoi uomini, Sait, è un infiltrato di Fekeli, al quale riferirà tutte le sue mosse. Poco dopo questa scoperta, Sait verrà ucciso da un uomo misterioso di cui non si vedrà il viso, ma tutto sembrerà ricondurre proprio a Demir. Fekeli, non vedendo rientrare il suo uomo, incaricherà Cetin di cercarlo. Poco dopo la verità su Sait verrà scoperta e il padrino di Yilmaz, senza pensarci due volte, correrà a casa di Demir accusandolo di omicidio.

Demir respingerà le accuse e lo scontro tra i due si farà infuocato, tanto che Yaman non esiterà a puntare una pistola contro il suo rivale che gli rinfaccerà anche di averlo incastrato venti anni prima per la morte del padre.

Zuleyha, Hunkar e Azize assisteranno terrorizzate allo scontro, ma prima che possa accadere il peggio arriverà la polizia che porterà Demir al commissariato per poterlo interrogare, visto che Fekeli lo ha indicato come l'assassino di Sait.

Demir deve restare dietro le sbarre

Certo che dopo l'interrogatori verrà rilasciato, Demir seguirà le guardie, ma resterà molto deluso quando scoprirà di dover restare in carcere in attesa di nuovi sviluppi, visto che verrà indicato come l'indiziato numero uno per l'omicidio.

Yaman dovrà restare in carcere anche se la sua fama di uomo potente gli consentirà di essere trattato in maniera favorevole da parte delle guardie.

Dopo aver scoperto che il figlio dovrà restare in carcere, Hunkar deciderà di prendere in mano le redini della situazione e si muoverà in maniera autonoma per trovare le prove che dimostrino l'innocenza di Demir.

Ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Indagando con l'aiuto di Gaffur sugli ultimi giorni di vita di Sait, la signora Yaman scoprirà che il figlio negli ultimi anni non ha fatto altro che ingannarla. Quali bigie ha raccontato Demir a Hunkar? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.