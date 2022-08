L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato dal prossimo settembre in prima visione assoluta Rai. La soap opera tornerà in onda nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio e, intanto, non mancano le anticipazioni su quelli che saranno i colpi di scena di questa serie.

Al centro dell'attenzione torneranno le vicende del giovane Marco Di Sant'Erasmo che, dopo aver visto trionfare il suo amore con Stefania, dovrà affrontare il ritorno di suo fratello Tancredi, con il quale non ha proprio un rapporto idilliaco.

Marco ritrova suo fratello Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo essersi liberati del giogo di Gemma, per Marco e Stefania arriverà il momento di vivere serenamente la loro storia d'amore.

I due, infatti, potranno finalmente fare progetti per il futuro anche se, Stefania, sarà in pensiero per sua mamma Gloria, che si ritroverà a dover scontare la sua pena in carcere.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso giudiziario dell'ex capo-commessa del Paradiso, per Marco arriverà il momento di fare i conti con il ritorno in città di suo fratello Tancredi, con il quale non corre proprio buon sangue.

Il retroscena dell'attore di Marco sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

A svelare i primi retroscena sulle nuove puntate della settima stagione è stato proprio l'attore Moisé Curia, che veste proprio i panni di Marco, in una recente intervista in occasione della presentazione ufficiale della prossima serie.

"Ci sono degli aspetti di Marco che non sono venuti ancora fuori e che verranno fuori adesso.

Con l'arrivo di suo fratello Tancredi ci sarà davvero un grande cambiamento e un grande conflitto", ha svelato l'interprete di Marco confermando così che questo ritrovato rapporto con il fratello continuerà ad essere problematico.

"Tancredi è più grande di Marco e porterà un grande conflitto e un grande subbuglio nella sua vita", ha aggiunto ancora l'attore protagonista de Il Paradiso delle Signore.

Marco si ritrova in conflitto con suo fratello: anticipazioni Il Paradiso 7

Insomma, l'arrivo di Tancredi non passerà affatto inosservato e metterà "in crisi" la vita di Marco. Cosa bisognerà aspettarsi da questa situazione? Tancredi proverà a mettere i bastoni tra le ruote a suo fratello, sia dal punto di vista professionale che sentimentale? Lo scopriremo dal prossimo settembre.

Intanto, però, i fan della soap opera si augurano che nel corso della settima stagione, possa arrivare il fatidico matrimonio tra Marco e Stefania.