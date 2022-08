Il Paradiso delle signore a rischio chiusura dalla programmazione Rai? Sono queste le ultime voci e indiscrezioni che ruotano intorno al futuro della seguitissima soap opera del primo pomeriggio con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Attualmente è in fase di preparazione la settima stagione della soap ma, in futuro, potrebbe arrivare un clamoroso stop che sicuramente non piacerebbe ai fan.

E, in queste ore, a lanciare degli indizi su quello che potrebbe succedere in futuro, ci ha pensato anche l'attore Alessandro Tersigni, che veste i panni di Vittorio Conti nella soap.

Rischio chiusura per Il Paradiso delle signore nella stagione tv 2023/2024?

Nel dettaglio, le indiscrezioni sul futuro de Il Paradiso delle Signore rivelano che la settima potrebbe essere l'ultima stagione di messa in onda della soap opera.

Il motivo? Si vocifera che la Rai potrebbe decidere di ammortizzare i costi di produzione che richiede la soap, la quale però sta riscuotendo un grande successo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, con punte che hanno superato anche il 21% di share.

Anche questa estate, si vociferava che la messa in onda di Sei Sorelle nel daytime pomeridiano, fosse in realtà un esperimento da parte della Rai per testare soap estere (a basso costo) e capire il responso del pubblico.

Alla fine, però, il risultato complessivo non è stato dei migliori, dato che gli ascolti di Sei Sorelle sono stati ben al di sotto delle aspettative, con una media del 10-11% di share al giorno.

Alessandro Tersigni interviene sul rischio chiusura de Il Paradiso delle signore

Cosa succederà, a questo punto, nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2023?

Il Paradiso delle signore tornerà in onda in prima visione assoluta oppure no?

A lanciare degli "indizi velati" su quello che potrebbe essere il destino della serie, ci ha pensato l'attore che veste i panni di Vittorio Conti, alias Alessandro Tersigni.

In una recente intervista, infatti, ha ammesso che per il futuro della soap ci sarebbe ancora tanto da raccontare sia per quanto riguarda le vicende del suo personaggio, sia in generale per quelle degli altri protagonisti della soap opera.

'C'è ancora tanto da raccontare', svela Tersigni sul futuro de Il Paradiso delle signore

"È un personaggio in continua evoluzione e c'è ancora tanto da raccontare", ha svelato Tersigni intervistato da Giulia Bertollini.

"Potremmo raccontare Vittorio Conti fino agli anni Novanta e lo stesso valer per Il Paradiso delle signore", ha aggiunto l'attore che in questo modo sembra aver scongiurato il rischio di una eventuale chiusura della soap nella prossima stagione televisiva Rai.