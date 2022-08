Davide Donadei perde le staffe sui social dopo l'addio con Chiara. L'ex tronista di Uomini e donne in questi giorni è tornato al centro della ribalta per la fine della sua relazione con la fidanzata incontrata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo quasi due anni d'amore insieme, i due hanno scelto di dirsi addio: la conferma finale è arrivata da parte di Chiara.

Tuttavia, l'ex tronista si è ritrovato al centro delle polemiche per questa storia d'amore finita male, al punto da perdere le staffe e sbottare sui social.

È finita tra Davide e Chiara, la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Davide e Chiara è giunta definitivamente al capolinea a distanza di quasi due anni da quel "sì" che avevano pronunciato al cospetto del pubblico di Uomini e donne.

I motivi dell'addio non sono stati svelati dettagliatamente anche se, in rete e sui social, si vocifera che una delle cause potrebbe avere a che fare con l'eccessiva gelosia da parte di Chiara, la quale potrebbe aver messo in fuga il suo fidanzato.

Sta di fatto che, in queste ultime giornate, in rete e sui social se ne sono lette di ogni colore sulla coppia e in tanti hanno puntato il dito anche contro l'ex tronista.

Davide Donadei perde le staffe dopo la rottura con Chiara

Il motivo? Mentre Chiara nelle sue stories social appare fortemente provata da questa rottura, Davide si mostrerebbe sempre con il sorriso, motivo per il quale in tanto sostengono che l'ex tronista di Uomini e donne non starebbe soffrendo più di tanto per questa separazione.

Immediata la reazione dello stesso Davide che, stufo delle continue critiche di queste ore, ha letteralmente perso le staffe sui social, mettendo in chiaro le cose.

"Non rompete le scatole e lasciatemi in pace, per favore", ha sbottato l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi sui social, chiedendo quindi un po' di rispetto.

Anche Matteo e Valeria si sono detti addio dopo la scelta a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se, tra Davide e Chiara, potrebbe esserci un ritorno di fiamma, va detto che questa non è l'unica coppia "scoppiata" nel corso dell'estate 2022.

Anche Matteo e Valeria, che si sono conosciuti proprio nel corso dell'ultima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, si sono detti già addio a distanza di pochi mesi dal fidanzamento ufficiale avvenuto nello studio televisivo di Canale 5.

I due, però, non hanno fornito tanti dettagli sul perché di questo addio: dopo aver annunciato sui social la rottura, hanno scelto di voltare pagina entrambi e di mettere una pietra sopra a questo capitolo della loro vita.