Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse da settembre in poi in prima visione assoluta Rai? Le anticipazioni della seguitissima soap opera pomeridiana rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e novità che terranno banco all'interno del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Occhi puntati in primis su Vittorio Conti che, in questa nuova stagione dovrà fronteggiare l'arrivo della spericolata contessa Adelaide, ma avrà modo di conoscere anche una nuova donna che potrebbe far breccia nel suo cuore.

Adelaide mette in difficoltà Vittorio: cosa succede ne Il Paradiso delle signore 7 da settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Vittorio arriverà il momento di accogliere una nuova socia all'interno del grande magazzino.

Dopo l'addio di Dante Romagnoli, ecco che le quote del negozio sono passate nelle mani della contessa Adelaide, la quale entrerà a gamba tesa negli affari del grande magazzino.

La sua presenza non passerà inosservata, dato che lo scopo primario di Adelaide sarà quello di prendersi la sua rivincita nei confronti di Umberto Guarnieri che, ormai, considera un traditore a tutti gli effetti.

Il motivo di questo astio?

La love story nata da poco tra Umberto e la stilista Flora Ravasi, la quale manderà in tilt la contessa Di Sant'Erasmo.

Adelaide vuole far fuori Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, Adelaide farà di tutto per arrivare al licenziamento della stilista Flora Ravasi e in questo modo estrometterla definitivamente dal Paradiso delle signore.

Spetterà a Vittorio Conti riuscire ad evitare che ciò accada, dato che Flora ha dimostrato di essere una risorsa preziosa ai fini del negozio, in grado di accontentare la clientela del negozio grazie alle sue scelte stilistiche.

In attesa di scoprire se Vittorio riuscirà ad avere la meglio, per lui arriverà il momento di fare anche un incontro che potrebbe rivelarsi di vitale importanza nel corso di questa settima stagione.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre 2022, infatti, rivelano che la new entry della soap porta il nome di Matilde Frigerio, coniugata con Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco.

Vittorio conosce Matilde: ecco cosa succede ne Il Paradiso delle signore 7

La donna deciderà di trasferirsi per un po' di tempo a Milano dato che la situazione con suo marito non è delle migliori e, una volta arrivata in città, riuscirà subito a conquistare la fiducia della contessa.

Sarà Adelaide a chiederle di fermarsi per un po' di tempo a Milano e darle una mano nella gestione del magazzino. Di conseguenza, Matilde verrà presentata al più presto a Vittorio Conti e tra i due nascerà un feeling particolare, che non passerà affatto inosservato.

Insomma, per Vittorio arriverà il momento di fare questa conoscenza speciale e non si esclude che nel corso delle successive puntate della soap opera Rai, tra i due possa sbocciare il grande amore.

Il cambiamento di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore settembre 2022

E poi ancora, le anticipazioni di settembre della soap opera, rivelano che in caffetteria avremo modo di rivedere la coppia composta da Salvatore e Marcello. Il primo è reduce dal matrimonio con la sua amata Anna che, tuttavia, nel corso della stagione mostrerà dei lati ambigui della sua personalità.

Per Marcello, invece, ci sarà una vera e propria svolta. In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, il ragazzo dimostrerà di voler riuscire ad occupare un ruolo di prestigio all'interno della società milanese, motivo per il quale ha scelto di studiare per tutta l'estate economia e finanza.

Insomma Marcello vuole riuscire ad imporsi nel mondo della società "che conta", con la speranza che questa sua trasformazione possa permettergli di riconquistare di nuovo la sua amata Ludovica.