Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di settembre rivelano che, la soap Terra Amara, potrebbe essere sospesa dal palinsesto feriale di Canale 5.

Al contrario, invece, non ci sarà nessun "rischio" per le trasmissioni di Maria De Filippi, che torneranno in onda regolarmente nella fascia del pomeriggio, come nel caso del consolidato Uomini e donne, ormai leader degli ascolti pomeridiani.

Il ritorno di Uomini e donne e Amici: anticipazioni palinsesti autunno 2022

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre 2022 avrà come protagonista anche Maria De Filippi, la quale tornerà regolarmente in onda con le sue svariate trasmissioni di enorme successo.

La conduttrice si riaffaccerà nel daytime domenicale di Canale 5 con la ventiduesima stagione di Amici, il seguitissimo talent show che anche quest'anno è stato confermato nel palinsesto del dì di festa.

Le novità non mancheranno, a partire dal cast che sarà in parte rivoluzionato e potrà contare sul ritorno in scena di Arisa, nelle vesti di prof di canto.

Da lunedì 19 settembre, invece, Maria De Filippi tornerà a sedersi sugli scalini dello studio di Uomini e donne, il programma leader indiscusso della fascia pomeridiana con una media del 25% di share.

Terra Amara a rischio nel palinsesto Mediaset di questo autunno 2022

Le registrazioni di Uomini e donne sono già cominciate in questi giorni: come da tradizione, infatti, la conduttrice si porta avanti con le riprese dello show, così da assicurarsi un buon numero di puntate da mettere "in magazzino", alla luce dei molteplici impegni che la attendono nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

In queste settimane, infatti, sono aperti anche i casting per le nuove storie di C'è posta per te, il people show più amato e seguito dal pubblico della tv generalista, che sarà in onda da gennaio in poi su Canale 5.

E, il ritorno in video di Uomini e donne, porterà ad una variazione legata alla programmazione della soap opera turca Terra Amara, che ha debuttato questa estate in prima visione assoluta.

Il ritorno di U&D mette in bilico Terra Amara nel palinsesto Mediaset

La soap opera turca, infatti, a partire da lunedì 19 settembre non potrà più essere trasmessa nella fascia oraria delle 14:45, dato che dovrà lasciare spazio al ritorno di U&D.

Tale cambio di programmazione potrebbe comportare un rischio sospensione per Terra Amara, dato che la soap potrebbe non andare più in onda nel daytime feriale di Canale 5.

Al momento i vertici del Biscione non si sono ancora espressi ufficialmente su quello che sarà il destino e il futuro della soap turca, tuttavia le indiscrezioni rivelano che potrebbe essere traslocata al sabato pomeriggio prima di Verissimo, così come potrebbe essere sospesa in attesa che termini la soap Una Vita.

Complessivamente, infatti, mancano pochi episodi al termine della serie spagnola, la quale lascerà poi libera la fascia oraria delle 14:10 e, a quel punto, potrebbe essere Terra Amara a ereditarne lo slot orario nel corso dell'autunno 2022.

Ritornano Can Yaman e il duo Pio-Amedeo: palinsesti Mediaset autunno

Tra i ritorni previsti in autunno su Canale 5, spicca anche quello del duo comico formato da Pio e Amedeo.

Dopo il successo del loro show Felicissima Sera, Pio e Amedeo porteranno sulla rete ammiraglia Mediaset la nuova edizione di "Emigratis", il programma che ha sancito il loro successo televisivo e mediatico, in onda sempre su Italia 1.

Settembre sarà anche il mese in cui torneranno le fiction italiane in prima visione assoluta su Canale 5. È questo il caso di Viola come il mare, la nuova serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, alla quale spetterà il compito di aprire la stagione autunnale 2022.