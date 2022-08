Giulia Pauselli ha partorito: la ex ballerina di Amici ha dato alla luce il suo primogenito nella giornata di ieri 30 agosto. A svelare il nome del piccolo è stata la neo-mamma congiuntamente al neo papà Marcello Sacchetto. Romeo Maria è il nome scelto dalla coppia che per dare il lieto annuncio ha scelto di condividere con i follower alcuni versi di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, proprio a sottolineare che la scelta non è stata casuale ma dettata da un ideale di amore romantico. Entrambi sono al settimo cielo per questa nuova vita che adesso possono stringere a loro.

Fiocco azzurro per Giulia e Marcello

'Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile' con questa frase semplice ma densa di significato Marcello e Giulia con un post congiunto pubblicato sui loro profili Instagram hanno annunciato a tutti i follower l'arrivo del loro primogenito. Il messaggio è completato da un verso del poema di Shakespeare che richiama proprio il nome del bimbo. 'D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato', hanno scritto i neo-genitori enfatizzando la parola 'amore', come a sottolineare che il piccolino è frutto di un sentimento molto intenso che ormai da diversi anni lega i due danzatori.

L'annuncio della gravidanza era stato dato sul palco di Amici da Marcello, che dopo essere stato alunno della scuola per molti anni ha fatto parte del cast del talent a cui ha detto addio lo scorso anno per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Giulia, invece, fino a che la gravidanza glielo ha permesso ha continuato a ballare, mostrando con emozione tutti i passaggi del suo cambiamento fisico.

Non sono mancate le critiche durante la sua dolce attesa, tanto che più volte la Pauselli ha dovuto prendere la parola sui social con la speranza di stoppare i giudizi ed i consigli non richiesti.

Gli auguri per la nascita di Romeo

L'annuncio del fiocco azzurro da parte della coppia, che è apparsa durante tutto il periodo della gravidanza più uniti ed innamorata che mai, è stato accolto con affetto da tutti i volti noti del piccolo schermo.

Sono numerosi e pieni di affetto i commenti che subito sono giunti per dare il benvenuto a Romeo Maria. Non solo i colleghi dei due danzatori hanno fatto gli auguri, tra cui Elena D'Amario, Simone Nolasco, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, si sono fatti sentire ma anche molti degli ex alunni che con i due ballerini hanno lavorato negli anni passati ad Amici, come Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Gaia, e volti noti dello spettacolo come Pamela Prati, Elisabetta Gregoraci e Flavio Montrucchio.

La foto non mostra il volto del bimbo ma solo la sua manina e quella dei genitori. La mano di Giulia è impreziosita da un anello con la scritta 'Mom', segno della felicità della ballerina nel mostrare il suo nuovo status.