Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in onda da settembre in poi su Rai 1, potrebbero riservare dei colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria che, dopo aver scelto di assumersi le sue responsabilità per preservare la felicità di sua figlia Stefania, si ritroverà costretta a fare i conti con la giustizia.

Per Gloria comincerà un periodo decisamente buio destinato però a durare poco, dato che la donna riuscirà a trovare il modo per far prevalere i suoi diritti.

Gloria finisce in carcere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che si partirà con una clamorosa novità legata al personaggio di Gloria.

La donna era stata messa alle strette dalla perfida Gemma che, dopo aver scoperto la verità su quella donna che aveva aiutato a far abortire in passato, non ha esitato a ricattarla, consapevole del fatto che quel reato veniva severamente punito dalla legge italiana.

Di conseguenza, Gloria ha preferito auto-denunciarsi e assumersi le sue responsabilità per quanto è accaduto, così da poter permettere anche a sua figlia Stefania di vivere serenamente la sua vita, senza dover fare i conti con ulteriori ricatti da parte della sorellastra Gemma.

Stefania lotta per sua mamma Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Gloria finirà in carcere: la donna verrà prelevata dalle Forze dell'Ordine mentre si trova al Circolo e portata in carcere, dove dovrà scontare la sua pena.

Sarà uno choc per i suoi familiari, in primis per la figlia Stefania, la quale cercherà in tutti i modi di aiutare sua mamma ad avere la meglio e quindi a farla uscire dal carcere.

La giovane venere deciderà di scrivere anche un libro, con il quale racconterà per filo e per segno, tutta la vicenda di sua mamma, sperando che possa essere d'aiuto per smuovere le coscienze e far sì che la sua condanna venga ritirata.

Umberto potrebbe far scarcerare Gloria: nuove puntate Il Paradiso delle signore

Lara Komar, che veste i panni di Gloria nella soap opera pomeridiana di Rai 1, ha svelato che ad aiutarla in questa tormentata vicenda, sarà un personaggio del tutto insospettabile.

Di si chi tratta? Al momento l'attenzione sarebbe incentrata sulla figura del commendatore Umberto Guarnieri, interpretato dall'attore Roberto Farnesi.

Qualche giorno fa, sui social, è stato proprio Farnesi a incuriosire gli spettatori, pubblicando uno scatto dal set de Il Paradiso delle signore 7, dove appariva all'interno della casa della famiglia Colombo.

Cosa si faceva Umberto a colloquio con Ezio e sua figlia Stefania? Non si esclude che possa essere proprio lui il "salvatore" di Gloria.