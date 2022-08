Nuovo appuntamento con le novità su Terra Amara, la soap opera turca in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5. La trama del nuovo episodio, in programma martedì 16 agosto in prima visione assoluta, rivela che Gaffur Taskin continuerà il suo sporco gioco.

Il capomastro, infatti, metterà in cattiva luce il figlioccio di Fekeli davanti ai braccianti, facendo leva sull'incidente appena successo al pastorello.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 16 agosto: Yilmaz scosso per aver investito il pastorello

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio che i fan avranno modo di assistere martedì 16 agosto in prima visione sui teleschermi italiani, annunciano colpi di scena.

In dettaglio l'attenzione sarà focalizzata su Yilmaz, che apparirà terribilmente scosso dall'incidente che l'ha visto protagonista. L'uomo, infatti, si rammaricherà per aver investito un giovane pastorello, causandone il ricovero in ospedale durante il tragitto verso la tenuta Yaman. Per questa ragione, Fekeli cercherà di sostenere il suo figlioccio, infondendogli coraggio. Allo stesso tempo, Ali lo rimprovererà di non aver prestato attenzione alla guida del veicolo.

Gaffur mette in cattiva luce il figlioccio di Fekeli

Nella puntata di Terra Amara, trasmessa il 16 agosto sui teleschermi di Canale 5, Gaffur cercherà di mettere in cattiva luce Yilmaz davanti ai braccianti dopo aver appresto che ha investito il pastorello.

In questo frangente, il caposquadra ribadirà che Demir è l'unico benefattore.

Nel frattempo, gli abitanti di Cukurova inizieranno a parlare del ritorno di Yilmaz, dato per morto alcuni mesi fa in un incendio avvenuto in galera. A tal proposito, Akkaya deciderà di incontrare di nascosto Gulten. In questo frangente, il figlioccio di Fekeli le chiederà di metterlo in contatto con Zuleyha dopo averla rivista nel corso del party tra i maggiori imprenditori di Adana.

Però la domestica fraintenderà le intenzioni del protagonista, del quale è innamoratissima. Per questa ragione, Taskin inizierà a disperarsi dopo aver capito che Yilmaz non è innamorato di lei, una volta tornata a casa.

Zuleyha affida alla Taskin una missiva

Allo stesso tempo, Zuleyha cercherà di raggiungere il suo vero amore.

La ragazza, a questo punto, deciderà di spedirgli una missiva, che sarà affidata a Gulten Taskin. Tuttavia, il bigliettino verrà intercettato da Demir, che avrà una reazione fuori le righe dopo tale scoperta.