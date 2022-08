Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre in poi su Rai 1 e, tra i protagonisti, è confermata la presenza di Roberto Farnesi.

L'attore, che veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, in una recente intervista ha confermato la sua presenza sul set della soap opera anche in questo momento particolarmente complicato e doloroso della sua vita.

Farnesi è reduce da un triste lutto familiare che lo ha colpito e di cui ne ha parlato per la prima volta, intervistato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Ecco quando riparte Il Paradiso delle signore 7 in daytime

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda su Rai 1 nella fascia del primo pomeriggio.

La puntata d'esordio della settima stagione sarà trasmessa lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

La soap si ritroverà così a prendere il posto della soap spagnola Sei Sorelle che, dal prossimo settembre, verrà trasmessa solo su Rai Premium e in prime time.

Tra i volti di spicco di questa settima stagione della soap opera italiana, ci sarà Roberto Farnesi.

Grave lutto familiare per Roberto Farnesi ne Il Paradiso delle signore

L'attore che veste i panni di Umberto, in una recente intervista ha confermato che porterà avanti il suo impegno per tutta la stagione, nonostante sia reduce da un doloroso lutto familiare che lo ha colpito.

Qualche settimana fa, Roberto Farnesi ha perso sua mamma. L'attore non ha nascosto la sua sofferenza e il fatto che aveva un rapporto strettissimo con la sua mamma.

"Mi ha lasciato serenamente. Si è preoccupata di me fino alla fine", ha dichiarato l'attore de Il Paradiso delle signore in una nuova intervista, dove ha parlato per la prima volta del doloroso lutto che lo ha colpito.

Roberto Farnesi ha poi aggiunto di essere sollevato dal fatto che, tutti e quattro i figli, sono stati al fianco della loro mamma fino all'ultimo istante della sua vita, proprio come lei voleva.

L'attore Roberto Farnesi non lascia il set de Il Paradiso delle signore 7

Insomma un momento non facile per il celebre attore che, tuttavia, ha voluto tranquillizzare i fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che non abbandonerà il set.

Roberto Farnesi non uscirà di scena, ma porterà avanti il suo impegno con Il Paradiso delle signore 7 fino alla fine di questa stagione.

L'attore ha spiegato di non aver lasciato il suo lavoro e le riprese della settima stagione, soprattutto per sua mamma, la quale era una super-fan della soap opera, al punto da non perdersi neppure una puntata della versione daily, in onda nuovamente dal 12 settembre su Rai 1.