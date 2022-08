Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a sabato 20 agosto 2022, Thomas scoprirà che Vinny si è tolto la vita e vorrà raccontarlo a tutti. Justin lo saprà per primo e chiuderà il Forrester in una gabbia, perché il suo proposito è quello di distruggere gli Spencer per impadronirsi dell'azienda di famiglia. Inoltre Steffy prometterà che starà vicino a Hope.

Brooke pensa che Thomas possa approfittare della detenzione di Liam per riavvicinarsi a Hope

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 15 al 20 agosto, Bill sarà dispiaciuto perché comprenderà di non poter fare nulla per salvare Liam dal carcere. Lo Spencer però spronerà Justin ad attuare una linea difensiva adeguata e inviterà Wyatt a portare avanti l'azienda. Intanto Brooke sarà meravigliata dal fatto che Liam ha detto espressamente a Thomas di supportare la propria famiglia. Inoltre Ridge penserà che Thomas sia sincero riguardo i suoi comportamenti. Brooke però chiederà a Hope di fare attenzione, perché ora che Liam si trova in regime di detenzione, il Forrester potrebbe approfittarne per riavvicinarsi a lei.

Steffy promette supporto a Hope

Secondo le anticipazioni fino al 20 agosto, Ridge non sarà per nulla d'accordo con le parole pronunciate dalla moglie ed anzi crederà nella buona fede di Thomas. Intanto Carter sarà seriamente intenzionato a rivelare tutto a Zoe, ma Quinn proverà a farlo ragionare. Intanto proprio i due saranno nuovamente felici, anche soprattutto perché Paris ha deciso di non dire nulla alla sorella.

Inoltre Ridge e Brooke dialogheranno in merito all'idea che Thomas possa occuparsi dei bambini di Hope, fino a quando Liam resterà in carcere. La Logan senior riterrà senza senso questa idea, ma Ridge non la penserà allo stesso modo.

Nel frattempo Zende sarà intento a risolvere un problema del telefono di Thomas e quando ci riuscirà apprenderà da un videomessaggio inviato da Vinny, che si è suicidato lanciandosi sotto la macchina di Liam.

Il Forrester sarà sconvolto e vorrà comunicare a tutti la novità appresa. Il primo a saperla sarà Justin, il quale senza un motivo specifico si scaglierà con veemenza contro il ragazzo facendogli perdere i sensi. In tutto questo Katie farà visita a Bill in carcere, mentre Steffy prometterà a Hope che la supporterà.

Bill è all'oscuro che Justin vuole impadronirsi della sua azienda

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam si troverà nell'istituto penitenziario e gli sarà impossibile vedere i propri familiari. Pure Bill si troverà nella stessa situazione e parlerà con Katie di Will. Intanto Wyatt inviterà Justin ad adoperarsi per scagionare i suoi parenti. Thomas invece si troverà rinchiuso in una gabbia e comprenderà che l'avvocato ha intenzione di sfruttare la detenzione degli Spencer per impadronirsi dell'azienda di famiglia.

In tutto questo Bill sarà totalmente all'oscuro dei progetti di Justin e si fiderà di lui. Infine Brooke, Steffy e Ridge si troveranno alla Forrester Creations e insieme parleranno in merito all'atteggiamento tenuto da Bill.