La programmazione de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe subire delle sostanziali modifiche tra novembre e dicembre 2022. L'appuntamento con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio è confermata a partire da lunedì 12 settembre, quando su Rai 1 torneranno in onda i nuovi episodi inediti.

Col passare delle settimane, però, potrebbe arrivare uno stop alla messa in onda degli episodi, complice il fatto che questo autunno, su Rai 1 ci sarà spazio anche per la messa in onda dei Mondiali di calcio 2022.

Cambio programmazione tra novembre e dicembre: a rischio Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7 è confermata nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

La prima puntata di questa nuova stagione è prevista il prossimo lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia oraria compresa tra le 15:55 e le 16:45 circa, dove ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti soprattutto durante l'ultima serie.

Un trionfo inaspettato in casa Rai, che ha reso questa soap uno degli appuntamenti più visti e seguiti del daytime pomeridiano, tanto da arrivare a sfiorare anche il muro del 22% di share in daytime.

Tuttavia, questa settima stagione della soap, potrebbe essere soggetta ad una programmazione altalenante nella programmazione Rai di novembre e dicembre.

La soap Il Paradiso 7 potrebbe essere sospesa per i Mondiali 2022

Quest'anno, infatti, sulla rete ammiraglia Rai troverà ampio spazio la messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio, in programma da fine novembre in poi.

Molti match in programma saranno trasmessi proprio nella fascia del pomeriggio e questo porterà a delle sostanziali modifiche legate al palinsesto di Rai 1.

Di conseguenza, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe subire un vero e proprio stop per lasciare spazio agli incontri calcistici del pomeriggio, così come potrebbero saltare anche le trasmissioni del daytime come Oggi un altro giorno, La Vita in diretta e L'Eredità.

Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Per la soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese, quindi, potrebbe arrivare una sospensione momentanea in occasione delle settimane in cui ci sarà spazio per i Mondiali di calcio, salvo poi tornare alla normalità subito dopo.

Le nuove puntate di questa settima stagione, infatti, sono confermatissime nella fascia del primo pomeriggio per tutta la durata della stagione 2022/2023.

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare e, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta spietata della contessa Adelaide, la quale deciderà di farla pagare ad Umberto dopo che ha scelto di "mollarla" per fidanzarsi con Flora.