Nel pomeriggio di Canale 5 è arrivata dallo scorso 4 luglio la nuova serie televisiva di origini turche, Terra amara, che sta continuando a regalare delle forti emozioni al pubblico italiano. Nel corso dei nuovi episodi, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) si vedrà costretta a mentire a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per potersi ricongiungere con il suo bambino Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Dagli spoiler si evince che la fanciulla ingannerà l’ex fidanzato, dicendogli di aver convolato a nozze con Demir Yaman (Murat Ünalmış) per amore.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir separa Zuleyha dal figlio, Yilmaz si rifiuta di partire

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, raccontano che Zuleyha farà il possibile per incontrare Yilmaz dopo aver appreso che in realtà non è mai deceduto a causa di un incendio scoppiato in carcere. La protagonista della telenovela quando suo marito Demir le proibirà di parlare con il suo ex, se ne andrà via dalla tenuta insieme al figlio Adnan ma purtroppo farà i conti con delle amare conseguenze. Yaman dopo aver riportato la consorte a casa la separerà dal bambino, affidandolo a una sua dipendente. A questo punto Zuleyha cadrà in preda allo sconforto totale, poiché Demir non le farà avere alcuna traccia del figlio per darle una vera e propria punizione.

Successivamente Yilmaz non appena Hunkar (Vahide Perçin) lo inviterà ad andarsene via da Adana per non avere un ulteriore scontro a fuoco con Demir, assicurerà di agire in tale maniera solamente se a chiederglielo sarà Zuleyha. Yaman invece dopo essersi recato insieme moglie nella casa in cui ha portato il suo bambino, le consentirà di vederlo tramite una finestra a una condizione: in particolare la fanciulla oltre a far credere a Yilmaz di provare dei fortissimi sentimenti per il marito, dovrà chiedergli di non intromettersi nel suo matrimonio.

Zuleyha mente a Yilmaz, Demir riporta Adnan a casa

Seppur con il cuore affranto Zuleyha non avrà altra scelta oltre a quella di cedere al ricatto del marito, visto che dopo circa un anno sarà pronta ad avere il tanto atteso faccia a faccia con il vero padre di suo figlio. Akkaya si scaglierà contro la sua ex per aver scelto la ricchezza dimenticandosi di tutte le loro promesse, mentre la fanciulla dopo averlo invitato a lasciarla in pace, gli dirà di amare Demir negando di averlo sposato perché è stata costretta.

Yilmaz e Zuleyha quindi non riusciranno per niente a chiarire, visto che il loro incontro sarà abbastanza freddo e carico di tensione. Per concludere la fanciulla riabbraccerà finalmente il piccolo Adnan quando Demir come promesso lo riporterà a casa, mentre Akkaya rimarrà in città ma sarà deciso a lasciarsi alle spalle la storia d’amore con Zuleyha.