C’è grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore e nella giornata di venerdì 19 agosto è stato diffuso il promo pubblicitario della settima stagione della fiction di Rai 1. Nello spot sono trapelati i primi dettagli su quello che andrà in onda sul piccolo schermo a partire da lunedì 12 settembre. A tal proposito, Adelaide darà del filo da torcere ai dipendenti del negozio e Agnese si ribellerà agli ordini della contessa, al punto da avere un'animata discussione. Nel frattempo Umberto capirà che l’intento di sua cognata è quello di mettere in difficoltà Flora.

Il Paradiso delle signore, trame nuove puntate: Agnese e Adelaide litigano

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide è riuscita a diventare comproprietaria del negozio di moda milanese, sottraendo a Dante Romagnoli le quote dell’atelier che prima appartenevano Umberto Guarnieri. Nei prossimi episodi la contessa inizierà a dettare legge e cominceranno a esserci malumori da parte di alcuni collaboratori di Vittorio Conti. In particolar modo le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Agnese avrà una lite con Adelaide.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Agnese non vuole assecondare Adelaide

Nel filmato promozionale della settima edizione de Il Paradiso delle signore, Agnese non vorrà eseguire gli ordini di Adelaide perché, probabilmente, andranno contro i suoi principi.

Nel video, infatti, la contessa è seduta nell’ufficio del negozio di moda milanese, mentre la signora Amato, di fronte a lei, inizia una discussione. La mamma di Salvatore ricorda a Di Sant’Erasmo che ha bisogno di lavorare per vivere, ma la sua dignità non è in vendita.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Adelaide vuole distruggere Flora

Nei prossimi episodi Umberto si accorgerà che Adelaide nutre un risentimento nei confronti di Flora Gentile, diventata ormai la sua fidanzata. Guarnieri avrà un confronto con la contessa e capirà le reali intenzioni di sua cognata: sabotare a tutti i costi la carriera della stilista nell’atelier.

A questo punto è ipotizzabile che la signora Amato non abbia voluto assecondare i piani della comproprietaria del negozio ai danni della figlia di Achille Ravasi. Agnese, infatti, è la sarta del negozio, mentre Flora è la stilista e lavorano a stretto contatto ogni giorno per creare i modelli della collezione. Al momento, però, non è chiaro se la mamma di Salvatore possa avere ripercussioni sul lavoro, essendosi opposta alle richieste della sua datrice di lavoro.