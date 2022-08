C’è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La fiction di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 12 settembre e ci saranno novità e colpi di scena per i protagonisti. A tal proposito, Irene diventerà la capocommessa del negozio. La Venere, infatti, è riuscita ad avere un avanzamento di carriera e sarà esigente, soprattutto con chi è ancora principiante. Pertanto, Clara, nuova arrivata, sarà in difficoltà.

Il Paradiso delle signore, trame: Irene diventa capocommessa

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria, per liberare Stefania dal ricatto di Gemma, era andata a costituirsi.

Nei nuovi episodi della fiction di Rai 1, che andranno in onda dal 12 settembre, in base alle indiscrezioni trapelate, Moreau sarà in carcere. Pertanto, Irene riuscirà a diventare la nuova capocommessa dell'atelier. Vittorio Conti, quindi, darà un’occasione a una delle sue dipendenti con più esperienza nel negozio e consentirà a Cipriani di fare un avanzamento di carriera.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Irene è esigente e non perdona errori

Nel corso degli anni, il carattere di Irene è molto cambiato. La commessa dell’atelier milanese, inizialmente, era molto fredda e pungente e non stava molto simpatica alle sue colleghe. Con il tempo, però, Cipriani era riuscita a farsi volere bene dalle altre ragazze ed è diventata molto amica di Stefania e Maria.

Nelle prime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore, Irene diventerà capocommessa e le anticipazioni dei nuovi episodi della fiction rivelano che la responsabile delle Veneri sarà esigente con le sue collaboratrici.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Irene mette in difficoltà Clara

Nel frattempo, al negozio di moda milanese ci saranno nuovi arrivi.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo a partire dal 12 settembre, rivelano che Elvira Gallo e Clara Boscolo diventeranno Veneri dell’atelier. Irene, pertanto, oltre ad essere responsabile delle colleghe già di sua conoscenza, dovrà essere il punto di riferimento per le due nuove dipendenti del negozio di moda.

Cipriani sarà molto esigente, soprattutto con le nuove arrivate. Clara sarà poco propensa alle relazioni sociali e i suoi primi giorni in prova come commessa saranno complicati, perché Irene non ammetterà gli errori di una principiante. Elvira, invece, avrà un inserimento più facile e stringerà subito amicizia con le colleghe. Al momento, non è chiaro se Gemma sarà in difficoltà con la nuova capocommessa, dal momento che fra lei e Irene non c'è mai stata molta simpatia.