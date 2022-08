Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate in onda dal 22 al 26 agosto 2022 annunciano l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz. Le cose non andranno però come sperato dai due innamorati, visto che la donna verrà costretta a mentire a Yilmaz, dicendogli di aver sposato Demir per amore. Lo farà perché, in caso contrario, Demir non le farà più vedere il piccolo Adnan.

Zuleyha tenta di fuggire con il piccolo Adnan: anticipazioni Terra amara

Puntate al cardiopalma quelle che attendono i fan di Terra Amara nella settimana che va dal 22 al 26 agosto.

Ancora una volta le trame saranno avvincenti e ricche di colpi di scena. In primis si vedrà Zuleyha tentare di fuggire dalla tenuta, portando con sé non solo il piccolo Adnan, ma anche soldi e gioielli. Peccato che il suo tentativo di fuga verrà bloccato dai gendarmi avvertiti da Demir, il quale non avrà nessuna intenzione di privarsi del figlioletto Adnan. Yaman non la farà passare liscia alla moglie e per punirla sfrutterà proprio l'amore che la donna prova per il figlioletto. Zuleyha impazzirà di dolore scoprendo che Adnan sparirà. Nessuno le saprà dire dove si trov il bambino, il quale verrà affidato da Demir alle cure di una dipendente.

Zuleyha Altun disperata: Demir le ha portato via Adnan

Nel corso dei nuovi episodi di Terra amara, Demir sarà costretto a correre in ospedale dopo aver saputo che la madre Hunkar sarà stata ancora ricoverata per delle complicanze post operatorie. Intanto il matrimonio tra Sermin e Sabahattin sarà giunto al termine. Lui annuncerà alla moglie di aver chiesto il divorzio e poco dopo lascerà la tenuta.

La donna non sembrerà affranta, visto che verrà distratta da una telefonata di Veli. Con il prosieguo delle puntate, Demir, tornato alla villa, cercherà di capire per quale motivo Zuleyha si stia comportando in quel modo. La donna però, vorrà solo vedere il suo bambino. Hunkar nel frattempo, dopo essersi ristabilita, andrà da Yilmaz e gli chiederà di lasciare Cukurova, dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme.

Altun intanto, continuerà a chiedere disperatamente notizie del piccolo Adnan.

Zuleyha costretta a mentire a Yilmaz per allontanarlo da lei: spoiler Terra amara

In Terra amara neppure Hunkar aiuterà a la nuora a scoprire dove si trovi il figlioletto e questo perché lei ha tentato la fuga. Demir, intanto, sarà sempre più preoccupato per l'ascesa imprenditoriale di Yilmaz. Alla fine Demir proporrà un patto alla moglie: potrà riabbracciare Adnan solo se riuscirà a convincere Yilmaz che il loro matrimonio è frutto dell'amore. Ebbene, il fatidico incontro di chiarimento tra i due innamorati ci sarà e Zuleyha, con la morte nel cuore, mentirà al suo innamorato. La donna infatti gli dirà di aver sposato Demir per amore e non perché costretta o per i soldi. Yilmaz avrà il cuore spezzato, così come Zuleyha.