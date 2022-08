C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le riprese delle nuove puntate della fiction di Rai 1 sono iniziate lunedì 30 maggio e la fiction di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo a partire dal 12 settembre. In una recente intervista, Vanessa Gravina ha rivelato alcuni retroscena su quanto andrà in onda dopo la pausa estiva, affermando che Umberto, per proteggersi dalla vendetta di Adelaide, minaccerà la contessa di rovinare la carriera di Marco. Nel frattempo, Vittorio inizierà una guerra contro Guarnieri, spalleggiato dalla sua nuova socia in affari.

Il Paradiso delle signore 7, trame: Adelaide in guerra contro Umberto, la carriera di Marco è a rischio

Vanessa Gravina ha rilasciato un'intervista nella quale sono trapelati dettagli interessanti su quello che accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Rispondendo ad alcune domande sulla fiction di Rai 1, l'attrice ha rivelato alcuni particolari importanti sulla storyline del suo personaggio. In particolar modo, l'interprete della contessa Di Sant'Erasmo ha spiegato che Adelaide e Vittorio, dopo qualche problema iniziale, troveranno un punto di incontro e tenteranno di sconfiggere il loro nemico comune, ossia Guarnieri. A quel punto, messo alle strette, Umberto tenterà di evitare ritorsioni, minacciando Adelaide di volere rovinare la carriera di suo nipote Marco.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Umberto vuole distruggere Marco

Le parole dell'attrice de Il Paradiso delle signore sono state chiare e dettagliate. Vanessa Gravina ha descritto quali mezzi userà Umberto per raggiungere il suo scopo. L'interprete della contessa Di Sant'Erasmo ha rivelato: ''Userà tutti i mezzi leciti e illeciti per proteggere Flora.

Minaccerà Adelaide di distruggere la carriera di suo nipote se non farà quello che lui vuole, metterà in campo tutte le sue forze, economiche, finanziarie ed editoriali''. Purtroppo, però, l'imprenditore potrebbe non riuscire nel suo intento, a causa di un imprevisto.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Umberto commette un passo falso

In base a quanto trapelato nell'intervista di Vanessa Gravina, a un certo punto, Umberto commetterà un passo falso. Pertanto, Adelaide e Vittorio approfitteranno dello sbaglio commesso dal proprietario della ditta Palmieri. In aggiunta a questo, la contessa e Conti avranno altre due persone che li aiuteranno a rovinare Guarnieri. Al momento, però, non è chiaro chi siano i due personaggi che entreranno in gioco con i due soci de Il Paradiso delle signore. L'unica cosa certa, attualmente, è che i due protagonisti saranno persone vicine alla contessa.