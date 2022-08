Vanessa Gravina interpreta il ruolo di Adelaide Di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore dalla terza stagione. Negli ultimi giorni, l'attrice della fiction di Rai 1 ha rilasciato un'intervista, spiegando di essere impegnata sul set della soap fino al mese di novembre e, in seguito, si dedicherà al teatro. Al momento, non è chiaro se la contessa uscirà di scena temporaneamente, come successo anche nella precedente edizione.

Il Paradiso delle signore, Adelaide sul set fino a novembre: le parole di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina è una delle attrici protagoniste de Il Paradiso delle signore, dove interpreta la contessa Di Sant'Erasmo.

Adelaide è molto apprezzata dal pubblico, affezionato alla cognata di Umberto Guarnieri. Nella sesta stagione della fiction di Rai 1, l'interprete della zia di Marta era uscita di scena, per impegni teatrali. Anche nelle nuove puntate, Vanessa sarà presente sul set fino al mese di novembre, come anticipato in una recente intervista. A tal proposito, Gravina ha rivelato: ''Andremo avanti con il Paradiso delle Signore fino a novembre''.

Il Paradiso delle signore: la contessa Adelaide potrebbe uscire di scena

Al momento, non è chiaro se a novembre terminino le riprese delle nuove puntate per tutti gli attori de Il Paradiso delle signore o se solamente Vanessa Gravina lascerà il cast per un po' di tempo.

Già in passato, l'interprete di Adelaide Di Sant'Erasmo si era dedicata ad altri progetti lavorativi e, per farlo, gli sceneggiatori avevano realizzato un'uscita di scena del personaggio della contessa, facendola fuggire all'estero, quando era ricercata per la morte di Achille Ravasi. Nella settima edizione della fiction, Adelaide potrebbe allontanarsi da Milano, per riprendere in mano la sua vita, dopo la fine dell'amore con Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Adelaide è comproprietaria del negozio

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore, terminata venerdì 29 aprile, aveva lasciato aperte alcune vicende legate ad Adelaide. In particolar modo, nell'ultimo episodio andato in onda sul piccolo schermo, la contessa era diventata comproprietaria del negozio di moda milanese, sottraendo con l'inganno, le quote di Dante Romagnoli, che appartenevano a Umberto Guarnieri.

L'intento della nuova socia di Vittorio Conti sarà quello di vendicarsi di suo cognato, per avere preferito iniziare una storia d'amore con Flora Gentile. Nei nuovi episodi, la contessa mediterà ritorsioni nei confronti della stilista. Al momento, non è ancora chiaro se le riprese della fiction di Rai 1 termineranno a novembre per tutti gli attori o solamente per Vanessa Gravina. Generalmente, i protagonisti della soap opera pomeridiana sono impegnati sul set da fine maggio a febbraio, da lunedì al venerdì. Non resta che attendere ulteriori dettagli, per capire se Adelaide uscirà di scena e che motivazioni useranno, nel caso, gli sceneggiatori, per fare andare via la contessa.