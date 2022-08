Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 22 a domenica 28 agosto, Brooke farà di tutto per impedire il rinnovo delle promesse nuziali di Eric e Quinn. Allo stesso tempo, Paris prometterà a Carter che non dirà nulla della relazione avuta dall'uomo con Quinn.

Intanto, Steffy sarà preoccupata per Liam e Thomas scoprirà che Justin in realtà non vorrà davvero aiutare Bill e suo figlio ad uscire di prigione. Nel mentre, nella baita starà per nascere il figlio della Forrester e Fin.

Steffy sarà molto preoccupata per Hope e Liam

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Steffy sarà molto preoccupata per Hope e Liam e vorrà scagionare quest'ultimo a tutti i costi. Nel frattempo, in prigione, Bill rassicurerà Katie e le racconterà di aver promesso a Justin una cifra importante in cambio della libertà. L'uomo sarà molto sicuro che l'avvocato farà di tutto per aiutarlo a pagare la cauzione.

Intanto però, alla Spencer Pubblications, Justin si introdurrà nello studio di Bill, e guarderà ancora una volta il video dell'incidente di Vinny, poi ad un certo punto entrerà nella stanza Wyatt. Quest'ultimo sarà molto in ansia perché Justin in realtà è un avvocato aziendale e non è mai stato in un aula di tribunale per scagionare una persona accusata di omicidio.

Proprio per questo motivo, Wyatt vorrà essere rassicurato da Justin.

Poco dopo arriverà anche Thomas che dirà anche lui a Justin di fare di tutto per scagionare padre e figlio. Forrester junior però noterà l'espressione cupa dell'avvocato e capirà che lui in realtà non vuole liberare gli Spencer, ma mira a prendere le redini dell'azienda.

A Steffy si romperanno le acque

Successivamente, Steffy alla baita sentirà strani movimenti provenire dalla sua pancia. La donna però non avrà il tempo di riflettere sulla questione, in quanto arriverà Ridge che racconterà che Eric e Quinn saranno pronti a rinnovare i loro voti.

Poco dopo, Brooke dirà a Eric di non essere felice per la sua scelta, ma l'uomo affermerà di essere innamorato di Quinn.

Allo stesso tempo quest'ultima andrà da Carter e gli dirà di aver accettato di rinnovare le nozze con suo marito. Intanto, Paris ascolterà la conversazione tra l'avvocato e Quinn e si arrabbierà tantissimo con la donna, in quanto lei starà per rinnovare i voti con Eric, ma l'ha tradito più volte. A quel punto, Fuller si allarmerà e dirà a Paris di non partecipare alla cerimonia, in quanto potrebbe lasciarsi sfuggire il segreto di fronte a tutti.

Infine, Brooke dirà a Eric di essere ancora innamorato di lui, ma l'uomo deciderà di bandirla dalla cerimonia. Alla fine ci sarà un faccia a faccia tra Fuller e Logan, il tutto mentre a Steffy si romperanno le acque.